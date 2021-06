Mit leichten Gewinnen ist der deutsche Aktienmarkt aus dem Handel am Dienstag gegangen. Nach anfänglichen Kursverlusten drehte der Dax am Nachmittag ins Plus und schloss 0,21 Prozent höher bei 15.636,33 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,10 Prozent auf 34.234,59 Zähler.