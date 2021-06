Covestro: Aktie mit Kehrtwende – positive Analystenstimmen heben Kurs zurück über 200-Tage-Trendlinie

Covestro-Papiere wetzen die Kursscharte aus dem gestrigen Handel mit einem deutlichen Plus im heutigen Handel weiter aus. Tags zuvor waren sie mit 51,38 Euro zeitweise unter ihre 200-Tage-Linien auf das tiefste Niveau seit Anfang des Jahres gerutscht. Dank einer positiven Analystenstimme fanden sich jedoch schnell wieder Käufer und zum Handelsende notierten sie deutlich im Plus. Im heutigen Handel setzt sich die Aktie mit einem Plus von gut 3 Prozent weiter von der 200-Tage-Linie ab.

Morgan-Stanley-Experte Charles Webb hatte sein Kursziel auf 70 Euro erhöht und das Unternehmen als vom Markt deutlich unterschätzt bezeichnet. Inzwischen empfahlen auch die Analysten der dänischen Jyske Bank die Papiere zum Kauf und gaben ein Kursziel von 68 Euro an.

