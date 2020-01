Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte der Dax 0,2 Prozent auf 13.432,30 Punkte abgegeben. Auf der Konjunkturagenda am Donnerstag stehen Verbraucherpreise aus Deutschland, sowie aus den USA die Einzelhandelsumsätze sowie der Philly-Fed Konjunkturindex. Von Firmenseite legt der Konsumgüterhersteller Beiersdorf seine Umsatzzahlen vor, daneben erlaubt die US-Großbank Morgan Stanley einen Einblick in ihre Bücher.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.432,30

Dax-Future 13.447,00

EuroStoxx50 3.768,96

EuroStoxx50-Future 3.761,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.030,22 +0,3 Prozent

Nasdaq 9.258,70 +0,1 Prozent

S&P 500 3.289,29 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 23.951,40 +0,2 Prozent

Shanghai 3.080,03 -0,3 Prozent

Hang Seng 28.806,20 +0,1 Prozent