DGAP-News: Atriva gibt Abschluss einer überzeichneten Wandelanleihe in Höhe von 8,6 Mio. EUR (10,2 Mio. $) bekannt (deutsch)

Atriva gibt Abschluss einer überzeichneten Wandelanleihe in Höhe von 8,6 Mio. EUR (10,2 Mio. $) bekannt

- Finanzierungsrunde unter Führung der bestehenden Investoren Meneldor und High-Tech Gründerfonds

- Verwendung der Mittel für bevorstehende Phase II-Studie mit ATR-002 zur Behandlung mittelschwer bis schwer verlaufender COVID-19-Erkrankungen sowie zur weiteren klinischen Entwicklung bei Influenza und anderen Virusinfektionen der Atemwege

- Wirkmechanismus von ATR-002 hemmt die Vermehrung respiratorischer RNA-Viren und verhindert einen Zytokin-Sturm, wie in präklinischen Studien gezeigt wurde

Tübingen, 11. August 2020 - Das biopharmazeutische Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von gegen Wirtszellen gerichteten antiviralen Therapien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer überzeichneten Wandelanleihe Mittel in Höhe von 8,6 Mio. EUR (10,2 Mio. $) eingeworben hat. Die Finanzierungsrunde wurde unter Führung der bestehenden Investoren Meneldor B.V. und High-Tech Gründerfonds (HTGF) sowie mit Beteiligung von weiteren deutschen und internationalen Investoren durchgeführt.

Mit dieser Finanzierung kann Atriva eine multinationale, doppelblinde, randomisierte klinische Phase II-Studie [1] mit Patienten mit mittelschwer bis schwer verlaufender COVID-19-Erkrankung beginnen, sobald das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die entsprechende Genehmigung erteilt hat. Die Mittel sollen zudem zur Vorbereitung einer Phase II-Studie bei Influenza und zum Aufbau einer Therapieplattform zur Behandlung von durch RNA-Viren ausgelösten Atemwegsinfektionen, wie Hantaviren, verwendet werden. Der MEK-Hemmer ATR-002 richtet sich gegen einen Faktor in der menschlichen Wirtszelle, der für die Replikation verschiedener RNA-Viren, einschließlich Influenzaviren und SARS-CoV-2, benötigt wird. Er wurde speziell zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege entwickelt.

Präklinische Studien konnten zeigen, dass die MEK-Inhibition mit ATR-002 eine Vermehrung von SARS-CoV-2 verhindert. Außerdem wird die proinflammatorische Zytokin- und Chemokin-Ausschüttung in menschlichen Zellen und in einem Tiermodell zur akuten Lungenschädigung (acute lung injury, ALI) signifikant verringert. Diese präklinischen Studien zeigen zudem, dass ATR-002 bei Patienten mit COVID-19 einen Zytokin-Sturm verhindern und so das Fortschreiten der Krankheit zu einem lebensbedrohlichen Zustand aufhalten könnte.

"Unser starkes Vertrauen in die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der Gründung von Atriva zugrunde liegen, in Verbindung mit der Tatkraft und der Belastbarkeit des Management-Teams, veranlasste uns bei Meneldor, weiter in diese wichtige Technologie zu investieren. Wir beglückwünschen das Team zu den bisherigen Leistungen und blicken mit Zuversicht auf die weitere Entwicklung des Unternehmens, besonders auf die nächsten klinischen Meilensteine," sagte Paul Lelieveld, Mitgründer und Partner, Meneldor, Niederlande. "Aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht ist dieser Therapieansatz eine starke Option für COVID-19-Patienten und ihre Ärzte, bis es einen breiten Zugang zu Impfstoffen gibt, die für alle Menschen weltweit eingesetzt werden können. Unserer Analyse zufolge hat ATR-002 in dieser Hinsicht großes Potenzial, wie auch für andere Infektionskrankheiten, welche durch RNA-Viren verursacht werden," ergänzte Frans van Dalen, Mitgründer und Partner von Meneldor.

"Nach den jüngsten präklinischen Studien und angesichts der 2019 abgeschlossenen Phase I-Studie sind wir sehr zuversichtlich, dass ATR-002 den dringenden Bedarf für eine wirksame COVID-19-Therapie decken kann," sagte Dr. Frank Hensel, Principal des High-Tech Gründerfonds (HTGF, Deutschland). "Die Wirkungsweise dieses oralen Therapieansatzes unterscheidet sich maßgeblich von anderen Therapien, die derzeit entwickelt werden. Wir sind vom hohen Erfolgspotenzial dieser Technologie überzeugt, die zudem auch bei anderen sich schnell ausbreitenden Virusinfektionen der Atemwege eingesetzt werden könnte. Außerdem freuen wir uns darauf, die Zusammenarbeit mit dem Team von Atriva bei diesen dringend benötigten Phase II-Studien fortsetzen zu können, die vielleicht in eine behördliche Zulassung für diesen oral verfügbaren niedermolekularen MEK-Inhibitor münden."

"Mit der weiteren Unterstützung durch unsere erfahrenen Investoren konzentrieren wir uns nun auf den Start dieser wichtigen Phase II-Studie zur Behandlung von Patienten mit mittelschwer oder schwer verlaufenden COVID-19-Erkrankungen," sagte Dr. Rainer Lichtenberger, Mitgründer und CEO von Atriva. "Diese Transaktion ist mit weiteren Finanzierungsmaßnahmen verbunden, die Atriva die Durchführung von insgesamt zwei Phase II-Studien bei COVID-19 und Influenza ermöglichen."

Über die Wirkungsweise von ATR-002 Der Wirkstoffkandidat ATR-002 - das am weitesten fortgeschrittene Produkt von Atriva - befindet sich in klinischer Entwicklung und wurde spezifisch für die Behandlung von Krankheiten entwickelt, die durch RNA-Viren, wie Influenza oder COVID-19, verursacht werden. ATR-002 ist ein MEK-Inhibitor, der gegen den intrazellulären Raf/MEK/ERK-Signalweg gerichtet ist. Dieser Signalweg ist entscheidend für die Replikation vieler RNA-Viren, zu denen Influenzaviren, Hantaviren oder RS-Viren (respiratory syncytial virus) ebenso gehören wie SARS-CoV-2, die COVID-19 verursachen. Bei Influenzavirus-infizierten Zellen unterbindet ATR-002 über die Inhibition von MEK (MAPK/ERK-Kinase) den Export der viralen Genom-Proteinkomplexe (Ribonukleoproteine, RNPs) vom Kern ins Zytoplasma und verhindert so die Bildung neuer funktionaler Viruspartikel. Dadurch wird die Viruslast im Körper reduziert. [2]

Daneben hat ATR-002 das Potenzial, das Immunsystem zu modulieren und kann eine unkontrollierte überschießende Entzündungsreaktion durch Zytokine, wie sie manchmal bei solchen Virusinfektionen auftritt, hemmen. Bei Patienten, die schwer an Influenza oder COVID-19 erkrankt sind, kann ATR-002 die Genexpression einiger der beteiligten Zytokine, wie TNF-, IL-1ß, IP-10, IL-8, MCP-1 and MIP-1a, verringern und so die überaktive Immunantwort in der Lunge dieser Patienten abmildern. [3]

Über die Atriva Therapeutics GmbH Atriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die Entwicklung neuer antiviraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen der Atemwege, wie COVID-19 und Influenza, zum Ziel hat. Das 2015 gegründete Unternehmen wurde von einem Team führender Virologen und erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Atriva konzentriert sich auf die Entwicklung einer Therapieplattform für neuartige Wirkstoffe, die eine Vermehrung von Viren hemmen, indem sie einen zellulären Faktor, der für die Weitergabe der Erbinformation von wesentlicher Bedeutung ist, blockieren und das Immunsystem modulieren. Das Lead-Produkt ATR-002 ist der erste Vertreter dieser neuen Wirkstoffklasse und befindet sich in klinischer Entwicklung; eine Phase I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Eine klinische Phase II-Studie zur Wirksamkeit bei COVID-19 ist in Vorbereitung; der Start einer Phase II-Studie bei Influenza ist für Anfang 2021 geplant. Atriva besitzt elf Patentfamilien, die umfassenden, internationalen Patentschutz zur Verwendung von MEK-Inhibitoren und anderen Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien gewähren und bis 2041 gelten. Atriva Therapeutics GmbH ist in Tübingen und Frankfurt am Main ansässig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.

Kontakt: Atriva Therapeutics GmbH Dr. Medien und Investor Rainer Lichtenberger, CEO Tel.: +49 7071 Relations: MC Services AG 859 7673 Mobil: +49 173 743 1897 Eva Bauer Tel.: +49 (0)89 [1]lichtenberger@atriva-therapeutics.com 21022880 1. [1]atriva-therapeutics@mc-s mailto:lichtenberger@atriva-therapeu ervices.eu 1. tics.com mailto:atriva-therapeu tics@mc-services.eu Über Meneldor Meneldor ist ein Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Biotech- und Pharmaunternehmen, die sich in einem frühen Stadium befinden und (neue) biologische oder chemische Wirkstoffe entwickeln, über eine herausragende Technologie mit starken Patenten verfügen sowie einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf und attraktive Märkte ansprechen. Meneldor interessiert sich insbesondere für Unternehmen mit einem relativ geringen Risikoprofil und hohen Wachstumschancen und investiert in erster Linie in Projekte, die sich in der Präklinik, in Phase I oder in Phase II befinden und Indikationen mit möglichst klar definierten klinischen Endpunkten betreffen. Der regionale Fokus von Meneldor liegt auf Westeuropa.

Kontakt: Ir. Paul Lelieveld Van Heemstraweg 123d 6651 KH Druten, Niederlande Tel.: +31 6 46 23 23 57 paul.lelieveld@meneldor.nl

Über den High-Tech Gründerfonds Der Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) finanziert Technologie-Start-ups mit Wachstumspotential. Mit einem Volumen von rund 900 Mio. Euro verteilt auf drei Fonds sowie einem internationalen Partner-Netzwerk hat der HTGF seit 2005 fast 600 Start-ups begleitet. Sein Team aus erfahrenen Investment Managern und Start-up-Experten unterstützt die jungen Unternehmen mit Know-how, Unternehmergeist und Leidenschaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Gründungen aus den Bereichen Digital Tech, Industrial-Tech, Life Sciences, Chemie und angrenzende Geschäftsfelder. Über 2,5 Milliarden Euro Kapital investierten externe Investoren bislang in mehr als 1.600 Folgefinanzierungsrunden in das HTGF-Portfolio. Außerdem hat der Fonds bereits Anteile an mehr als 100 Unternehmen erfolgreich verkauft.

Zu den Investoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, KfW Capital, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die Unternehmen ALTANA, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, B.Braun, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, Deutsche Post DHL, Dräger, Drillisch AG, EVONIK, EWE AG, FOND OF, Haniel, Hettich, Knauf, Körber, LANXESS, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, Postbank, QIAGEN, RWE Generation SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, WACKER und Wilh. Werhahn KG.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds Management GmbH Dr. Frank Hensel Schlegelstr. 2 53113 Bonn, Deutschland Tel.: +49 228 82300 100 info@htgf.de www.htgf.de/de/

