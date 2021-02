In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach den Chancen bei Schaeffler, den Risiken bei Grenke und wie der Move von Tesla in Bitcoin zu bewerten ist.

onvista-Redaktion: Bei Grenke ist erneut Chaos ausgebrochen, „kritische Bewertungen bei internen Compliance-Prozessen“ haben den Aktienkurs in den Keller gerissen. Nur Nachwirkungen der bereits bekannten Geschichte, oder ein neuer Belastungsfaktor für das Unternehmen?

Grenke ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Verwaltung und der tatsächlichen Ergebnisse einer Prüfung. Gefragt sind deshalb Vorstand und Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer und ggf. das BaFin. Ein Vorgriff darauf ist deshalb nicht möglich. Die andere Seite: Grenke hat einen Marktwert von nur noch 1,8 Mrd. Euro für einen Umsatz um gezielt über 500 Mio. Euro und ein geschätztes KGV um 18 für dieses Jahr. Das ist immer noch eine komfortable Bewertung von Leasinggeschäften, mithin empfindlich gegenüber weiteren Nachrichten oder auch Gerüchten. Das bedeutet: Ich schaue erst einmal zu.

onvista-Redaktion: Der Autozulieferer Schaeffler baut sich seinen Weg in das Geschäft mit der Elektromobilität – Sieht man hier ein Beispiel, wie die größte deutsche Industrie den für die Zukunft benötigten Wandel handhaben muss?

Schaeffler ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein großer deutscher Maschinenkonzern mit dem Schwerpunkt Getriebetechnik sowohl in der klassischen Industrieausrüstung wie Autotechnik und nun auch in der Windkrafttechnik sich breiter aufstellen kann, als bisher vermutet worden ist. Es ist ein Verdienst des Vorstandes, die Expertise von Schaeffler auf diesen Gebieten neu zu definieren und ins Geschäft zu bringen. 4,4 Mrd. Euro Marktwert für die Vorzüge sind deshalb nicht ganz echt, weil die Stämme zu addieren wären, und dies wäre die Voraussetzung, die Summe daraus mit dem Umsatz von ca. 14 Mrd. Euro zu vergleichen. Dazu kommt ein KG von lediglich 8. Also: Mit der neuen strategischen Aufstellung ist Schaeffler kein Superhit, aber ein Beleg dafür, was in der Qualität deutscher Produkte künftig möglich sein wird – in allen drei genannten Sektoren. Deshalb ist es ein Investment mit Aufholpotenzial.

onvista-Redaktion: Die Bombe ist geplatzt, nachdem wochenlang darüber spekuliert wurde: Tesla hat einen Teil seines Kapitals in Bitcoin umgeschichtet. War das nur der erste Dominostein, der zu einer breiten Akzeptanz führen wird oder nur ein Schachzug von Musk, um den Hype um sein eigenes Geschäft weiter anzufachen?

Elon Musk ist ein Unternehmer, wie es sie nur sehr selten gibt. Ungeheuer kreativ, ungeheuer dynamisch, aber offensichtlich nicht genügend überlegt, um sich selbst zu begrenzen. Ähnliche Unternehmer gab es schon immer, insbesondere in den USA. Neben Elektroautos und Space X wagt sich Herr Musk nun in den Sektor Finanzen/Währungen. Er betritt damit eine Sphäre, die für ihn mit Sicherheit neu ist. Den Bitcoin als Währung für die eigenen Geschäfte zu nutzen, ist ein äußerst riskanter Schritt, denn er bedarf der Akzeptanz aller anderen in diesem Markt inklusive Finanzierungen. Ein wohlüberlegter Schachzug ist es nicht. Er beschädigt damit im Übrigen den Marktwert von Tesla.

