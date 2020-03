DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert 57 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport infolge der Belastung durch den Coronavirus-Ausbruch von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 82 auf 57 Euro gesenkt. Weil der Luftfahrtsektor besonders von der Coronavirus-Krise betroffen sei, gerieten die Geschäftsziele des Flughafenbetreibers in Gefahr, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Passagierverkehr von und nach China sowie das Frachtgeschäft seien bereits deutlich zurückgegangen. Sowohl im administrativen als auch im operativen Bereich wolle Fraport nun die Kosten senken./hosjcf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 15:05 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 15:18 / MEZ

