HelloFresh: Expansion nach Italien schiebt Aktie an die Dax-Spitze

Nach dem kalten Norden wandert der Kochboxenversender jetzt in den sonnigen Süden. HelloFresh wagt sich auf den italienischen Markt vor. Der seit September im Dax notierte Konzern sieht laut einer Mitteilung von Donnerstag angesichts von 26 Millionen Haushalten großes Potenzial. Im Sommer war Hellofresh bereits in Norwegen an den Start gegangen.

Neues Angebot für Italien

Die Expansion in den Süden Europas widerspricht indes der bisherigen Strategie des Unternehmens, nur in Länder zu gehen, in denen Kunden bereits Erfahrungen mit Kochboxen gemacht haben. Offen ist weiterhin, wann HelloFresh in Japan starten wird. Auf der eigenen Internetseite sucht der Konzern seit längerem nach Personal in dem ostasiatischen Land.

Die heutige Nachricht lässt die Aktie um über 3 Prozent in die Höhe wandern. Damit scheint der Kurs erneut kurz vor der 200-Tage-Linie zudrehen. Sollte die Aktie in den kommende Wochen auch wieder über die Marke von 80 Euro springen, dann könnten durchaus noch höhere Kurse wieder möglich sein.

Chart HelloFresh – 2 Jahre

Schritt für Schritt bauen die Berliner ihren Kundenkreis auf neue Länder aus. Bislang ist die Strategie mit neuen Markteintritten sehr gut aufgegangen. Der Schritt Richtung Italien ist zwar etwas riskanter, da hier noch kein großen Erfahrungen mit Kochboxen gemacht wurden, doch unterm Strich wird sich HelloFresh die Sache genau überlegt haben.

Mit einem geschätzten KGV von 45 für das laufende Jahr ist die Aktie sicherlich kein Schnäppchen mehr. Allerdings besteht durchaus berechtigte Hoffnung, dass der Kochboxenversender mit seinen Zahlen für das 3. Quartal wieder ein Ausrufezeichen setzt. Die Zahlen werden am 2. November veröffentlicht. Daher könnte sich jetzt noch einmal eine gute Gelegenheit ergeben auf den Zug bei HelloFresh aufzuspringen.

onvista Redaktionsleiter Markus Weingran hat die Aktie auch in seinem Musterdepot, das seit Jahresanfang fast 20 Prozent an Wert gewonnen hat. Dort liegt der Wert zwar aktuell noch leicht im Minus, aber auch er ist zuversichtlich zuversichtlich, dass die Aktie in seinem Musterdepot noch für Freude sorgen wird.

