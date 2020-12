Jahresabschluss im DAX nahe Allzeithoch

Replaced by the Dabei kam auch die Performance der einzelnen Monate zur Sprache: video

Keine weiteren Rekorde am letzten DAX-Handelstag

Die Luft ist sinngemäß raus und der Schwung ebenso. Hatten wir am Dienstagmorgen noch neue Rekorde im DAX gesehen, war seitdem eher Ruhe eingekehrt und das Volumen nahm merklich ab. So auch heute am letzten Handelstag des Jahres, welcher bereits 14.00 Uhr beendet war.

In der ersten Handelsstunde gab es noch zwei Versuche, die 13.800 Punkte zu überschreiten. Hier scheiterte der DAX jedoch direkt und fand mit 13.797 Punkten genau am Hoch aus dem Februar seinen Widerstand. Davon prallte er letztlich gegen 10.00 Uhr ab und orientierte sich bis zum Handelsende am Eröffnungskurs.

Mit einem leichten Minus schloss der letzte Handelstag eines erfolgreichen Jahres ab. Folgende Parameter und eine Bandbreite von nur 80 Punkten wurden verzeichnet:

Eröffnung 13.750,99PKT Tageshoch 13.797,09PKT Tagestief 13.717,47PKT Vortageskurs 13.761,38PKT

Unser Händler sprach am Morgen über die Entwicklung im DAX vom Gesamtjahr:

Dabei kam auch die Performance der einzelnen Monate zur Sprache:

Intraday bot sich somit folgendes Bild:

Am Nachmittag legte der Dow Jones erneut zu. Auch Morgen ist dort Handel, der jedoch am DAX dann erst im neuen Jahr seine Spuren hinterlässt.

Welche Aktien standen heute im Mittelpunkt?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zum Jahresausklang suchten Anleger noch einmal vermehrt die Papiere von Delivery Hero. Gefolgt wurde diese Top-Aktie im Ranking u.a. von der SAP. Darüber sprachen wir ebenfalls am Morgen. Hier strebt das Unternehmen einen Börsengang der Tochter Qualtrics an der Nasdaq an. Erlöse von mehreren Milliarden Euro an. Die Preisspanne ist jedoch noch nicht fixiert.

Die Verlierer des Tages waren RWE und die MTU Aero Engines, welche in den letzten Tagen bereits sehr volatil war.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das Allzeithoch bei 13.903 Punkten, welches in dieser Woche erreicht wurde, stand nicht mehr zur Diskussion. Vielmehr kam der Index nicht mehr über 13.800 Punkte und scheiterte damit heute am Februar-Hoch.

Im mittelfristigen Chartbild könnte sich hier ein Doppel-Top Ausbilden. Dies bedarf jedoch einer Bestätigung:

Auch wenn an der Wall Street auch am 31.12. Handel stattfindet, bleibt die Deutsche Börse geschlossen. Wir sind dann ab kommenden Montag wieder aktiv.

Gerne berichten wir zwischendurch am Wochenende noch einmal für Sie, ansonsten wie gewohnt vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend und guten Rutsch in das neue Jahr wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: abschluss im DAX nahe Allzeithoch