Kepler Cheuvreux belässt WPP auf 'Hold' - Ziel 1000 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für WPP nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Den größten Tages-Kursverlust bei dem Papier des Werbekonzerns seit 1992 bewertet Analyst Conor O'Shea in einer am Freitag vorliegenden Studie als Überreaktion auf ein nur leicht enttäuschendes organisches Wachstum. Dieses stehe im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt für den bereits bekannten Verlust eines Großkunden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.