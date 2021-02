Kleinanleger vs Hedgefonds: Große Kursbewegungen am Silbermarkt – Hat sich die Wallstreetbets-Community nun wirklich Silber als neues Ziel auserkoren?

Gamestop scheint nur der Anfang gewesen zu sein. Nachdem das wochenlange Ringen zwischen Retail-Investoren und Hedge-Fonds zu einem kometenhaften Aufstieg der GME-Aktie geführt und den Reddit-Investoren gezeigt hat, was sie für einen Einfluss auf die Märkte besitzen, scheinen sie sich nun ein sehr viel größeres Ziel ausgesucht zu haben: den Silbermarkt.

Der Preis für Silber hat den Höhenflug der vergangenen Handelstage zum Wochenauftakt am Montag fortgesetzt. Eine Feinunze (31,1 Gramm) ist heute bis auf knapp 30 US-Dollar gestiegen. Das ist der höchste Stand seit August. Auch bei vielen Einzelwerten macht sich die Bewegung der Kleinanleger in den Markt bemerkbar. So ist die Aktie von First Majestic Silver, einer der am stärksten leerverkauften Werte im Rohstoffsektor, in den letzten fünf Handelstagen um 40 Prozent angezogen. Blackrocks iShares Silver Trust, das größte ETP auf dem Markt, welches den Silberpreis nachbildet, hat laut Bloomberg letzten Freitag ein Rekordvolumen von fast einer Milliarde Dollar an Netto-Kapitalzuflüssen erhalten.

Hat Wallstreetbets Silber im Visier?

Im nun berühmt gewordenen Reddit-Forum Wallstreetbets und weiteren Unterforen gab es in der vergangenen Woche diverse Threads, in denen der Silbermarkt als neues Ziel vorgeschlagen wurde und als „manipuliertester Markt der Welt“ bezeichnet wurde. Auch hier wurde das Narrativ des Kampfs David gegen Goliath hergenommen und Hedgefonds Shortseller als Ziel ausgerufen. „Jeglicher Short Squeeze in Silber Paper Shorts wäre EPISCH. Wir wissen,dass Banken Gold und Silber [mittels Derviaten] manipulieren, um die reale Inflation [des Fiat-Geldes] zu verschleiern“ – so ein Aufruf, der den Grundtenor zusammenfasst. Auch der hashtag #silversqueeze ist am Wochenende auf Twitter getrendet.

Cameron Winklevoss, der zusammen mit seinem Bruder Tyler die Krypto-Handelsplattform Gemini gegründet hat und in früheren Jahren augrund seiner Verbindung zu Facebook und dessen Gründung Berühmtheit erlangt hat, hat sich ebenfalls in die Diskussion eingeschaltet. „Die Auswirkungen eines Silber-Squeezes können nicht genug unterschätzt werden. Wenn aufgedeckt wird, dass es mehr Nachfrage durch Handelsscheine auf Silber als physisches Silber gibt, wäre nicht nur der Abverkauf enorm, sondern Gold wäre als nächstes dran. Bitcoin ist eine Lösung für dieses Problem.“





Der Silbermarkt ist eine andere Hausnummer

Bei allem Erfolg der Kleinanleger mit Gamestop – der Silbermarkt ist durchaus eine andere Hausnummer. Während die GME-Aktie zu Beginn der Reddit-Aktivitäten eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als einer Milliarde Dollar hatte, ist der Silbermarkt mit einer Marktkapitalisierung von weit über einer Billionen Dollar um das Tausendfache größer.

Die derzeitige Preisentwicklung der Silbermärkte zeigt jedoch, dass das Momentum erneut bei den Kleinanlegern zu sein scheint. „Die letzte Woche hat gezeigt, dass es nicht weise ist, die Kaufkraft der Retail-Investoren zu unterschätzen und dies wird gerade erneut am Silbermarkt demonstriert, kommentierte ein Ökonom die Lage gegenüber Bloomberg. „Es wird wohl etwas schwieriger sein, einen Short Squeeze am Silbermarkt zu erzeugen, als es bei GME der Fall war. Dieser ist viel größer und liquider. Doch das Momentum scheint für vorerst auf ihrer Seite zu sein.“

Jedoch ist der Markt an sich ebenfalls bei weitem nicht nur short in Silber. Neben Gold hatte auch Silber im letzten Jahr einen guten Lauf und konnte einen Zuwachs von über 60 Prozent verzeichnen. Neben seinen monetären Qualitäten ist Silber vor allem ein Industriemetall, welches viele Anwendungsbereiche findet. Vor allem der grüne Wandel hat zuletzt eine Menge Fantasie in das Edelmetall gebracht, das es viel für den Bau von Teilen verwendet wird, die im Sektor für erneuerbare Energie benötigt werden.

Kritik in den eigenen Reihen

Außerdem ist nicht wirklich klar, ob und in welchem Ausmaß die Wallstreetbets-Community wirklich hinter dem jüngsten Silber-Anstieg steckt, da in den eigenen Reihen viel Kritik gegen die Strategie genannt worden ist. So haben einige Nutzer daraufhingewiesen, dass ein Anstieg in Silber eben jenen Hedgefonds in die Karten spielen würde, die gegen die GME-Aktie und die anderen Werte im Fokus von Wallstreetbets wetten, da diese eben nicht short, sondern zu großen Teilen long im Silbermarkt unterwegs seien. Zum einen aufgrund der genannten wirtschaftlichen Chancen. Es gibt jedoch auch Vorwürfe, der Vorstoß auf den Silbermarkt sei von einigen Wallstreet-Playern gezielt in Gang gesetzt worden, um den Fokus von GME weg zu lenken und mit Gewinnen aus Silber-Trades die Verluste aus dem GME-Fiasko auszugleichen. Da die Reddit-Investoren eine lose, nicht zentral koordinierte Vereinigung sind, kann man jedoch davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Leute tatsächlich in den Silbermarkt eingestiegen ist.

onvista-Redaktion mit Material von dpa-AFX

Titelfoto: Aleksandar Mijatovic / Shutterstock.com

