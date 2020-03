Merkel wendet sich in Fernsehansprache an Bevölkerung

Berlin (Reuters) - Erstmals in ihrer Amtszeit wird sich Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend außerhalb der Silvester-Ansprache im Fernsehen direkt an die Bevölkerung wenden.

"Es geht nicht um neue Maßnahmen", betonte ein Regierungssprecher am Mittwoch mit Blick auf Spekulationen, dass die Kanzlerin neue Schritte gegen die Ausbreitung des Coronavirus ankündigen könnte. "Es geht um das, was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, und wie jeder sich daran beteiligen soll." Merkel hatte mehrfach gemahnt, dass Menschen mehr Abstand halten müssten und nur zu den nötigsten Erledigungen oder zur Arbeit aus dem Haus gehen sollten. Die Ausbreitung des Virus müsse unbedingt verlangsamt werden, weil das Gesundheitssystem mit der Versorgung der Infizierten ansonsten überfordert wäre.

Normalerweise wendet sich die Kanzlerin - anders als etwa der französische Präsident - nur an Silvester mit einer TV-Ansprache an die Bevölkerung, der Bundespräsident an Weihnachten. Merkel hatte aber selbst von der schwersten Krise seit 70 Jahren gesprochen und sowohl am Montag als auch am Dienstagabend Pressekonferenzen gegeben. Zuvor hatte sie sich per Videoschalte mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten und der EU-Länder beraten. Die Fernsehansprache soll am Abend etwa im ZDF und in der ARD ausgestrahlt werden.