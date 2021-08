Moderna: Impfstoff bildet doppelt so viele Antikörper wie das Vakzin von Biontech/Pfizer – Aktie legt zu

Nachdem zuletzt schlechte Nachrichten au Japan der Aktie zugesetzt haben, gibt es heute erfreuliche Nachrichten für die Moderna-Aktionäre. Nach einer Studie des Journal of the American Medical Association produziert der Covid-19-Impfstoff der Amerikaner die doppelte Anzahl an Antikörpern im Vergleich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.

Zu Börsenstart legt das Papier von Moderna um mehr als 2 Prozent zu. Die Papiere von Biontech und Pfizer, die in der Studie schlechter abschnitten liegen zu Börsenstart leichjt im Minus.

Redaktion onvista

Foto: Ascannio / shutterstock.com

