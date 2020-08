onvista Mahlzeit: Dax hält sich über 13.000 – Salesforce, Xiaomi, BMW und Nel präsentiert starke Zahlen

Nach einem kurzen Schwächeanfall zu Handelsbeginn hat sich der deutsche Leitindex wieder berappelt und sich über der Marke von 13.000 Punkten. Wie gewohnt ist die die Nachrichtenlage zum Ende der Quartalsberichtssaison sehr dünn. In den USA hat sich Salesforce ins Rampenlicht gestellt. Gleich zwei gute Nachrichten treiben die Aktie kräftig an. Erst wurde bekannt, dass Salesforce in den Dow aufrückt und nur wenig später veröffentlichte der Cloud-Spezialist sehr gute Quartalszahlen.

Die Bilanz von Salesforces stützt auch die Aktie von SAP heute ein Stück. BMW profitiert von einer Hochstufung durch Mainfirst und der norwegische Wasserstoffspezialist Nel liefert zwar keine schwarzen Zahlen, aber überzeugende.

