onvista Mahlzeit: Dax kommt auf keinen grünen Zweig im September – Gamestop, Paypal, Telekom und Peloton tritt wieder kräftig in die Pedale

Der September hält bislang was er verspricht. Auch die zweite Woche in diesem Monat kann der Dax nicht mit einem Plus beenden. Am Ende steht ein Minus von etwas mehr als einem Prozent. Insgesamt gibt der Dax im September bislang fast 1,5 Prozent ab. Aber es hätte auch schlimmer kommen können. Die EZB hat die Märkte auf ihrer Sitzung am Donnerstag etwas beruhigt und für einen halbwegs vernünftigen Wochenausklang gesorgt.

Steinhoff und der Bitcoin sind in dieser Woche Achterbahn gefahren, die Sportartikelhersteller haben sich nach den Zahlen von Lululemon stark aus der Woche verabschiedet und Facebook bringt vor Apple eine smarte Brille auf den Markt.

Die wichtigsten Themen der Woche mit Mahlzeit:

Freitag: Dax versöhnlich gestimmt - Peloton, VW, FMC und ist Facebook Apple zuvorgekommen?

Donnerstag: Dax im September-Blues - Tencent, Gamestop, Merck und fährt Amazon jetzt Paypal sowie Shopify in die Parade?

Mittwoch: Dax mit neuer Delta-Angst - Bitcoin, Paypal, Covestro und bilden Sixt, Mobileye sowie Nio ein neues Traumtrio?

Dienstag: Dax gönnt sich kleine Auszeit - Telekom, Siemens, FACC, Zaptec und es gibt sie noch, Wasserstoffwerte die performen!

Montag: Dax kommt vor EZB Sitzung gut in die Woche - Biontech, Covestro, Teamviewer und Putsch in Guinea treibt Alu-Preis und Aktien in die Höhe

