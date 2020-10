onvista Mahlzeit: Dax legt gute Woche hin – Daimler, MTU, Varta, Nel und Biontech reicht Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff ein

Der Oktober läuft doch besser an, als gedacht. In den vergangenen 5 Handelstagen konnte der deutsche Leitindex rund 3 Prozent oben drauf packen. US-Präsident Donald Trump hat zwar für einen kurzen Schock-Moment an den Märkten gesorgt. Aber wie immer wird nicht alles so heiß gegessen, wie es das amerikanische Staatsoberhaupt kocht. Daher war die Trump-Delle auch ziemlich schnell wieder ausgebügelt und der deutsche Leitindex ist über der Marke von 13.000 Punkten ins Wochenende gegangen.

Auf Unternehmensseite stand der K+S mit dem Verkauf seines US-Salzgeschäftes im Mittelpunkt. Die Anleger nahmen die Nachricht freudestrahlend auf. Daimler hat einen Ausblick auf seine weiteren Pläne geliefert und den SUL ins Spiel gebracht. Zahlreiche Prognoseerhöhungen haben dann das Geschehen am Freitag dominiert. Neben Zalando, der Global Fashion Group und Novo Nordisk hat sich auch Henkel getraut eine Einschätzung bis Jahresende zu liefern. Die war sogar besser als erwartet.

Die Woche im Überblick:

Donnerstag: Dax schielt wieder Richtung 13.000 - Regeneron, BASF, AMS und Plug Power zeigt, dass die Wasserstoffwelle in den USA angekommen ist

Mittwoch: Trump erschreckt den Dax - Apple, BMW, SMA Solar und geht es den US-Techriesen jetzt an den Kragen?

Dienstag: Dax kämpft sich ins Plus - MTU, Deutsche Bank, Grenke und Biontech reicht Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff ein

Montag: Dax tastet sich langsam vorwärts - Daimler, Shop Apotheke, K+S, Nel und bei Varta lassen die Short-Seller nicht locker

