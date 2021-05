onvista Mahlzeit: Dax schwankt ein wenig – Tesla, Bayer, Telekom und zwei neue Werte im Musterdepot

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex ist heute ein wenig wankelmütig. Nach einem guten Start in den Handelstag hat der Dax seine Gewinne gegen Mittag einmal komplett wieder abgegeben, um danach wieder ins Plus zu ziehen. Die aktuelle Marktlage zerrt schon ein gutes Stück an den Nerven der Anleger.

Besonders wer in Bitcoin investiert ist, wird auf eine harte Probe gestellt. Die bekannteste Kryptowährung rauschte Mittwoch kurz bis an die Marke von 30.000 Dollar ab, um dann wieder Richtung 40.000 zu steigen. Wie groß ist jetzt das Risiko beim Bitcoin.

Weiterhin im Fokus stehen die Aktien von der Telekom und Bayer. Die Leverkusener konnten in der Anhörung zum Glyphosat-Vergleich am Mittwoch keinen Befreiungsschlag erzielen, was die Anleger heute nicht sehr erfreut. Die Telekom hingegen kann mit ihrem Kapitalmarkt-Tag und den damit verbundenen Aussichten durchaus punkten und gehört zu den Gewinnern im Dax.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de