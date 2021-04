onvista Mahlzeit: Dax weiter auf Rekordjagd – Tesla, Microsoft, Telekom und wird AFC Energy der neue Star am Wasserstoff-Himmel

Replaced by the video

Der Dax ist weiter blendend aufgelegt. Angetrieben durch neue Höchststände im Dow Jones und S&P 500 springt der deutsche Leitindex auch kurz nach Handelsstart auf ein neues Rekordhoch leicht oberhalb von 15.300 Punkten. Kräftigen Schwung bekamen die US-Indizes vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze lag klar über den Erwartungen. Zudem kamen auch positive Signale vom US-Automarkt. Tesla glänzte mit neuen Rekordwerten. Aber auch Microsoft und Alphabet konnten mit positiven Nachrichten aufwarten.

Den Dax führt, wie so oft in den vergangenen Tagen, wieder die Aktie von Volkswagen an. Auch die Wolfsburger konnten mit ihren Absatzzahlen auf dem US-Markt überzeugen. Die Deutsche Telekom hingegen liegt am Dax-Ende. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Der Grund dafür ist schnell erklärt.

Bei den Wasserstoff-Aktien könnte AFC Energy zum neuen Star werden. Die Engländer dringen mit einer Kooperation in einen sehr interessanten Markt vor. Auch charttechnisch hat sich das Bild bei AFC deutlich aufgehellt. Dies ist allerdings nicht bei allen Wasserstoff-Aktien der Fall.

