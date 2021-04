onvista Mahlzeit: Dax will nicht so recht – Tesla, VW, Hensoldt und ist Ocugen die nächste Impfstoffhoffnung?

Vor dem ersten richtigen Zahlengewitter in dieser Woche will sich der deutsche Leitindex nicht so richtig vom Fleck bewegen. Nach einen ganz guten Start in die Woche, geht dem Dax gegen Mittag wieder etwas die Puste aus. In dieser Woche gibt besonders in den USA das „Who is Who“ der Technologie-Aktien seine Bilanz-Visitenkarte ab. Den Anfang macht heute Tesla, dann folgen im Laufe der Woche Facebook, Microsoft, Alphabet, Amazon und Apple. Die Zahlen der großen Technologie-Riesen dürften die weitere Entwicklung der Märkte mit Sicherheit beeinflussen.

Auch im Dax stehen diese Woche namhafte Adressen auf der Agenda. Deutsche Bank, MTU, Covestro und BASF berichten ebenfalls. Langweilig wird die Woche daher bestimmt nicht. Der Triebwerksbauer MTU führt heute schon einmal die Gewinnerliste im Dax an, während sich die Autobauer aufgrund des anscheinend immer größer werdenden Chips-Mangels sich eine Auszeit gönnen.

Im Blickpunkt ist auch die Aktie von Ocugen. Nachdem die Aktie bereits am Freitag kräftig zugelegt hatte, steigt sie heute wieder um mehr als 17 Prozent. Wird das US-Unternehmen die Zulassung für den indischen Impfstoff Covaxin auf dem amerikanischen Markt erhalten?

