onvista Mahlzeit: Impfstoff und Wasserstoff im Fokus – Moderna, Biontech, Nikola, Fuelcell, Plug Power und ein ganz neuer Player kurz vor Börsenstart

Nachrichten aus dem Dax mussten Anleger in der vergangenen Woche schon mit der Lupe suchen. Daher beendete der deutsche Leitindex die abgelaufene Woche auch mit einem Minus von fast 0,30 Prozent. Nachdem die Berichtssaison durch ist, stehen jetzt die Investorentage auf dem Programm. Gespannt warten die Investoren auf die Pläne der Konzerne für 2021.

Hoch her ging es dagegen bei den Themen Impfstoff und Wasserstoff. Mittlerweile haben Moderna und Biontech/Pfizer sowohl bei der amerikanischen als auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde die Notfallzulassungsanträge für ihre Corona-Impfstoffe gestellt. Großbritannien hat erst gar nicht lange gefackelt und den Impfstoff von Biontech und Pfizer direkt zugelassen. Die Euphorie darüber wurde allerdings durch Lieferschwierigkeiten bei Pfizer wieder etwas eingetrübt.

Nicht minder spannend war es für Anleger in der Wasserstoff-Branche. Plug Power ließ mit einer neuen Kooperation eine französische Aktie explodieren. Das Papier von Nikola stand auch in der vergangenen Woche unter Druck nachdem Bosch angefangen hat seine Beteiligung zu reduzieren. Zudem musste die Aktie von Fuellcell nach ihrem Höhenflug kräftig Federn lassen. Während sich die Papiere von Everfuel wieder erholen startet in der kommenden Woche ein langjähriger Partner der Dänen an der Börse.

Redaktionsleiter Markus Weingran hat die Nachrichten der vergangenen Woche wie gewohnt für Sie eingeordnet. Zudem liegt sein Musterdepot jetzt über 30 Prozent im Plus.

Hier können Sie die Woche mit dem Experten noch einmal Revue passieren lassen:

Donnerstag: Dax immer noch mies drauf - Nio, Siemens Energy, Fuelcell und Goldman Sachs mit Hammer-Kursziel für Tesla

Mittwoch: Dax zögert weiter - Biontech, Tesla, VW und neue Wasserstoff-Aktie steht in den Startlöchern

Dienstag: Dax wieder im Plus - Moderna, Bayer, SNP und bei Nikola verbrennen sich die Anleger weiterhin die Finger

Montag: Dax bleibt vorsichtig - Alibaba, Daimler, Siltronic und Kooperation mit Plug Power lässt französische Aktie weiter explodieren

