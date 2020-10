Original-Research: CLIQ Digital AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG

Unternehmen: CLIQ Digital AGISIN: DE000A0HHJR3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2020 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Starke Q3-Zahlen und optimales Sentiment im Jahresschlussquartal

CLIQ hat heute erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und damit erwartungsgemäß an die starke operative Entwicklung in H1/20 (Umsatz: +67,1%; EBITDA: +246,0%) angeknüpft.

Wachstumsdynamik setzt sich in Q3 fort: Durch eine unverändert hohe Nachfrage nach den digitalen Entertainmentprodukten von CLIQ stiegen die Erlöse in Q3/20 erwartungsgemäß stark um +76,8% yoy auf 29,7 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene setzte sich die überproportionale Verbesserung aus H1/20 fort. Das EBITDA sprang um +136,8% yoy auf 4,5 Mio. Euro (MONe: 4,2 Mio. Euro). Durch einen u.E. geringeren Zinsaufwand stieg das Nettoergebnis mit +141,7% auf 2,9 Mio. Euro sogar noch etwas stärker. Aufgrund des starken operativen Cashflows (9M/20: 10,3 Mio. Euro) erhöhten sich die liquiden Mittel trotz Dividendenzahlung (1,7 Mio. Euro) auf 3,8 Mio. Euro. Zurückzuführen ist die gute operative Entwicklung u.E. wie schon in H1/20 primär auf die folgenden Aspekte: Das Marktumfeld dürfte auch in Q3 durch die COVID-19-Pandemie sowie die damit einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens positiv gewesen sein. Zudem führt die Umstellung des Marketings in Verbindung mit der langjährigen Expertise im Direkt- und Performance-Marketing zu einer effizienteren Kundengewinnung (CLIQ-Faktor: 1,65 vs. 1,53 im Vj.). Nicht zuletzt sind auch die Kosten der Zahlungsdienstleister unterproportional gestiegen, was auf der höheren Akzeptanz von Kreditkarten als Zahlungsmittel der Kunden beruht.

Aussichtsreiche Wachstumskatalysatoren auch für Q4/20 ff.: Neben dem anhaltenden Wachstum, das wir auch in Q4/20 durch die genannten Treiber erwarten (Q4/20e: Umsatz +64,7% yoy auf 29,8 Mio. Euro; EBITDA +119,5% yoy auf 4,5 Mio. Euro), sehen wir weitere Katalysatoren, die die Wachstumsrate auf einem hohen Niveau halten dürften. Zum einen sollte die Bekanntgabe neuer Content-Deals, z.B. für Warner Bros. und Disney, das Produktangebot attraktiver gestalten und damit auch die Kundenakquise begünstigen. Mit einem solchen Abschluss ist u.E. noch in Q4/20 zu rechnen. Darüber hinaus treibt CLIQ die erfolgreiche Umstellung des Marketings ab FY 2021 auch in der Region Europa voran, während die starke operative Entwicklung in 9M/20 primär in der Region Nordamerika erzielt wurde. Hier erreichte CLIQ in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bereits fast vier Mal so hohe Erlöse wie im Gesamtjahr 2019 (9M/20: 35,3 Mio. Euro vs. FY/19: 8,9 Mio. Euro). Hintergrund dessen ist ebenjene Veränderung der Marketingkanäle. Angesichts dieser aussichtsreichen Katalysatoren sowie des optimalen Sentiments haben wir unsere operativen Prognosen für FY 2020 nochmals leicht angehoben und halten die bestätigte Guidance (Umsatz mind. 100 Mio. Euro; EBITDA mind. 13 Mio. Euro) für zu konservativ. Auch unsere Wachstumsprognose (CAGR) 2020-2023e von 12,1% betrachten wir als defensiv. Unsere EPS-Schätzungen haben sich hingegen infolge höherer Minorities etwas reduziert.

Fazit: CLIQ hat starke Q3-Zahlen veröffentlicht. Insbesondere aufgrund der hohen Wachstumsdynamik halten wir das Bewertungsniveau der Aktie auch nach der erfreulichen Kursentwicklung im laufenden Jahr (YTD: +407,1%) mit einem KGV 2020e von 12,5x sowie einer FCF-Yield 2020e von 8,6% nach wie vor für attraktiv. Wir bestätigen das Kursziel von 23,00 Euro sowie unsere Kaufempfehlung.

