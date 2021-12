Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Kaufen

^

Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.ISIN: CA77273P2017

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.12.2021 Kursziel: 9,50 CAD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Studie verdeutlicht Tragfähigkeit des Geschäftsmodells

Rock Tech Lithium hat jüngst die Ergebnisse einer 'Engineering-Study' veröffentlicht. Diese zeigt das Margenpotenzial und dient als Grundlage, um die weiteren Schritte zur Finanzierung des Converters zu vollziehen.

Potenzial durch detaillierten Kostenplan untermauert: Die Studie unterstellt einen durchschnittlichen Lithiumhydroxid-Preis von 16,1 Tsd. CAD pro Tonne, was in Schlagdistanz zu unserer Modellannahme liegt (MONe: Ø 16,9 Tsd. CAD pro Tonne). Auf Basis des aktuellen Preises ( 36,9 Tsd. CAD pro Tonne, Quelle: Roskill) ist dies als defensive Planung anzusehen. Angesichts einer jährlichen Produktionskapazität von 24,0 Tsd. Tonnen LiOH wird ein Umsatzbeitrag von rund 385,5 Mio. CAD avisiert. Bei einem geschätzten Lebenszyklus des Converters von ca. 20 Jahren ergibt sich laut Studie ein 'Life-of-Project'-Umsatz von 9,2 Mrd. CAD. Unter Berücksichtigung jährlicher operativer Kosten i.H.v. 240,9 Mio. CAD lässt sich hieraus ein EBITDA-Beitrag pro Jahr von 144,6 Mio. CAD für den Converter in Guben ableiten. Besonders hervorzuheben ist die hohe Preissensitivität, sodass bei steigenden Verkaufspreisen und voller Auslastung deutliche Skaleneffekte auftreten. Auf der anderen Seite führt ein Rückgang von lediglich 20% zu einer Halbierung des EBITDA.

[Tabelle]

Mögliche Finanzierungszusage für Q2 2022 avisiert: Im Zusammenhang mit der Evaluierung von potenziellen Projektfinanzierungsvereinbarungen für den Converter hat Rock Tech 'Blackbird Partners' mit der Erstellung einer unabhängigen Expertenstudie (IER) beauftragt. Die Ergebnisse werden zeitgleich mit der noch laufenden FEED-Studie des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte vorliegen und damit unterstützend bei der Due-Diligence möglicher Kreditgeber wirken. Laut Unternehmen wird eine finale Kreditzusage bis Ende Mai 2022 erwartet. Im Anschluss an die Finanzierungszusage soll der Baubeginn Anfang Q3 2022 erfolgen und damit rund drei Monate später als ursprünglich avisiert. Die Produktion soll weiterhin Anfang 2024 beginnen. Um dies zu erreichen, werden vorbereitende Bodenarbeiten und Vertragsverhandlungen mit namhaften Baugesellschaften zur Errichtung des Converters bereits im Vorfeld durchgeführt.

Fazit: Die Studie steigert die Visibilität des Converter-Projektes und beweist das mögliche Margenpotenzial und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Im Zuge der letzten Kursrücksetzer stufen wir die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 9,50 CAD auf 'Kaufen' hoch.

