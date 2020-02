OTS: Wirecard AG / Wirecard wird offizieller Entwicklungspartner von SAP zur ...

Wirecard wird offizieller Entwicklungspartner von SAP zur Förderung innovativer Kundenerlebnisse / Ziel ist die Entwicklung gemeinsamer Lösungen im Bereich New Mobility, Retail und Sport Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und SAP, Marktführer für Geschäftssoftware, heben ihre langjährige Partnerschaft auf eine neue Ebene. Wirecard wird seine Technologien mit einzelnen Produktsparten von SAP kombinieren, um gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen, die die Customer Journey vervollständigen und für neuartige, digitale Kundenerlebnisse sorgen. Mögliche Einsatzszenarien sind im Bereich "New Mobility" sowie im Einzelhandel und auch Sport-Events.

Wirecard wird im Rahmen des SAP PartnerEdge-Partnerprogramms offizieller Entwicklungspartner von SAP im Bereich Cloud Solutions und seine Payment-Technologien, Services und Innovationen mit ausgewählten Produktsparten von SAP integrieren. Ziel ist es, ein optimales Customer Lifecycle Management über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen.

"Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit SAP. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die für revolutionäre Kundenerlebnisse sorgen werden. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen die ersten Ergebnisse unserer Zusammenarbeit vorzustellen", sagt Florian Eder, Head of Partner Management bei Wirecard.

