Positiver US-Arbeitsmarkt bringt DAX weiter nach oben

Der letzte Handelstag dieser Woche glänzte mit einem weiteren Kursgewinn. Somit stand die Gesamtwoche im Zeichen der Erholung und hatte nur am Donnerstag leichte Rückschläge zu verzeichnen. Was war der Anlaß für die Fortsetzung der Rallye?

DAX-Euphorie zum Wochenausklang

Das am Donnerstag bereits eingepreise Konjunkturpaket der Bundesregierung über 130 Milliarden Euri und die neuen Hilfen seitens der EZB in Höhe von 600 Milliarden treffen im Markt auf Wohlgefallen. So stieg der DAX gleich zum Handelsstart über die Hochs des Vortages und eroberte schnell die 12.600er-Marke. Damit war der Druck auf der Oberseite jedoch nicht abgearbeitet. Wenig sräter stand die 12.700 auf dem Kurszettel.

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktberichtes aus Amerika kam es noch einmal zu einer Konsolidierung, doch die Daten selbst entfesselten den Markt dann ab 14.30 Uhr erneut. Die offizielle US-Arbeitslosenquote fiel im Kalendermonat Mai von 14,7 Prozent im Vormonat auf überraschende 13,3 Prozent. Hatte die US-Arbeitslosenquote im April noch den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht, so scheint sich nun der Arbeitsmarkt zu stabiliseren.

Dies ist insofern eine Überraschung für den Markt, da Analysten im Mittel mit einem deutlichen Sprung auf 19,0 Prozent Arbeitslosenquote prognostiziert hatten.

Entsprechend dynamisch war der Kursaufschlag am Nachmittag und erreichte mit 12.858 Punkten ein neues 3-Monatshoch.

In Summe legte der Index um mehr als 400 zu und schloss in der Nähe seines Tageshochs:

Die Eckdaten lauten:

Eröffnung 12.565,16PKT Tageshoch 12.858,79PKT Tagestief 12.560,19PKT Vortageskurs 12.430,56PKT

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Liste der Gewinner wird von Automobilwerten und Banken angeführt. Daimler, Volkswagen, BMW und die entsprechenden Zulieferer wie Continental sind insofern vom Rettungspaket der Bundesregierung positiv betroffen, da über die Absenkung der Mehrwertsteuer und der Förderung von Elektroautos hier eine Umsatzsteigerung zu erwarten ist.

Ebenfalls positiv war der Bankensektor, da entsprechende Unterstützung der EZB auf ein positives Geschäft und die Stabilität dieses Bereichs hindeuten.

Auf der Verliererseite standen nur RWE und Beiersdorf, alle anderen DAX-Werte notierten im grünen Bereich.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach dieser positiven Woche ist aus charttechnischer Sicht die Korrektur erst einmal beendet und eine Orientierung in Richtung Allzeithochs durchaus vertretbar. Denn mit der Erreichung des Februar-Kurslevels haben wir und vom Tiefpunkt der Corona-Krise im DAX um mehr als 4.500 Punkte nach oben bewegt.

Der mittelfristige Blick auf den XETRA-Chart zeigt die V-förmige Erholung deutlich auf:

Abseits der Charttechnik bleibt die Wirtschaft uns noch den Beweis schuldig, dass sie sich ebenso V-förmig erholt. Dies wird sich in den kommenden Wochen und mit den nächsten Bilanzen zeigen müssen.

Im Gespräch mit einem Händler der LS Exchange am Markgen blickten wir bereits auf die Charttechnik und sprachen über den derzeitigen Anlagedruck institutioneller Investoren. Schauen Sie gerne im Nachgang des Handelstages noch einmal rein:

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende und lesen bzw. hören uns gerne Montagmorgen wieder.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: ver US-Arbeitsmarkt bringt DAX weiter nach oben