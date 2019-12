ProSiebenSat.1 - Machen die Käufer ernst?

Machen die Käufer ernst? Seit Tagen hält sich die ProSiebenSat.1-Aktie am zentralen Widerstandsbereich auf. Ist das ein gutes Zeichen? Hinter Aktionären der ProSiebenSat.1-Aktie liegt nicht nur ein schwieriges Jahr 2019. Bereits vor gut vier Jahren verabschiedeten sich die Bullen mittel- und langfristig von der Aktie und die Folge war ein bis heute anhaltender Bärenmarkt. Während man Ende 2015 noch 50 EUR für eine ProSiebenSat.1-Aktie bezahlen musste, waren es im aktuellen Bärenmarkttief am 15. August 2019 nur noch 10,66 EUR. Leicht gerundet hat die Aktie 80 % an Wert verloren.Ein Mangel an zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuchen der Bullen gab es in dieser Zeit nicht. Immer wieder einmal konnten die Käufer für einige Wochen oder Monate das Ruder übernehmen. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, den großen Turnaround zu vollenden.Einen solchen Versuch sehen wir auch aktuell wieder. Seit dem Bärenmarkttief konnte sich der Aktienkurs erholen und momentan kämpfen die Bullen mit dem Widerstandscluster um 14,34 EUR. Dort hält sich die Aktie relativ gut und technisch gesehen lässt sich eine ansteigende Dreiecksformation erkennen. Eigentlich ein bullisches Kursmuster, aber noch ist der Ausbruch nach oben nicht gelungen. Weiterlesen