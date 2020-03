Robert Halver: Märkte ausgekehrt - Notenbanken tun viel - Lieber Verschuldung als Depression

1,2 Bio USD wären größtes Konjunkturpaket in US-Geschichte: Neue Schuldenkrise in den USA? Brauchen außergewöhnliche Krisen auch außergewöhnliche Maßnahmen? DAX 8500, Dow fast 19000 - Wo finden die Märkte endlich einen Boden? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008