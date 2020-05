Im Rahmen des 10-Jahres-Unternehmensvertrags bestätigte SAP damit Gurobi als bevorzugten und langfristigen Lieferanten für mathematische Optimierungstechnologie

Gurobi Optimization, LLC gab heute bekannt, dass es von SAP SE (NYSE:SAP) als bevorzugter, unternehmensweiter Anbieter für mathematische Optimierungstechnologie ausgewählt wurde und eine langfristige strategische Partnerschaft mit SAP eingegangen ist, um den Einsatz der mathematischen Optimierung in der SAP Software-Suite für Unternehmensanwendungen zu steigern und zu erweitern. Durch die Partnerschaft können SAP und Gurobi effektiver an Innovationen zusammenarbeiten, die die Nutzung der mathematischen Optimierung in der SAP-Software verbessern.

„Die mathematische Optimierung ist weiterhin ein wichtiger Eckpfeiler neben unserer verstärkten Investition in intelligente Algorithmen wie KI/ML“, sagte Franz Hero, Senior Vice President of Development for Digital Supply Chain bei SAP. „Durch die Kombination dieser Ansätze erhalten unsere Kunden eine differenzierte Reihe von fortschrittlichen Tools für eine bessere Automatisierung und Entscheidungsunterstützung.“

Der Gurobi Optimizer ist seit 2015 eine Schlüsselkomponente der Lieferkettenmanagement-Lösungen von SAP.

Im Rahmen des von SAP und Gurobi unterzeichneten 10-Jahres-Unternehmensvertrags:



Wird der Gurobi Optimizer in der SAP® IBP-Lieferkettenmanagement-Lösung (Integrated Business Planning) verwendet. Dabei wird SAP nach neuen Möglichkeiten suchen, um den Gurobi Optimizer in andere Anwendungen einzubetten, die von mathematischer Optimierung profitieren könnten.



Wird die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Gurobi eine strategische Zusammenarbeit mit SAP aufnehmen und SAP in allen Fragen der mathematischen Optimierung gezielte Innovationsunterstützung und Beratung bieten.



„SAP und Gurobi teilen dieselbe Vision: Unternehmen in die Lage zu versetzen, von der mathematischen Optimierung zu profitieren, indem sie damit optimale, datengesteuerte Entscheidungen in dieser Ära des intelligenten Unternehmens treffen. SAP und Gurobi werden enger zusammenarbeiten, um die Integration der mathematischen Optimierung in den Unternehmensanwendungen von SAP voranzutreiben und um Innovationen innerhalb der mathematischen Optimierung im Hinblick auf die im SAP-Umfeld zu lösenden Probleme zu intensivieren.“, sagte Dr. Edward Rothberg, CEO von Gurobi Optimization.

Informationen zu SAP

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77 % der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software einfach und nach ihren eigenen Vorstellungen einfach nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.

Informationen zu Gurobi Optimization

Gurobi produziert den weltweit schnellsten und leistungsstärksten mathematischen Optimierungslöser, den Gurobi Optimizer. Führende international tätige Unternehmen in mehr als 40 verschiedenen Branchen nutzen ihn, um ihre komplexen praktischen Probleme zu lösen und automatisierte Entscheidungen zur Optimierung ihrer Effizienz und Profitabilität zu treffen.

Als Marktführer im Bereich der mathematischen Optimierungssoftware haben wir uns zum Ziel gesetzt, nicht nur den besten Löser, sondern auch den besten Support bereitzustellen – damit Unternehmen das Potential der mathematischen Optimierung (alleine oder in Verbindung mit anderen KI-Techniken, wie etwa Machine Learning) voll ausschöpfen können, um optimale Geschäftsentscheidungen zu treffen und -ergebnisse zu ermöglichen.

Gurobi wurde im Jahr 2008 gegründet, ist in den USA, Europa und Asien tätig und hat weltweit mehr als 2.400 Kunden, darunter SAP, Air France, Uber und die National Football League (NFL). Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.gurobi.com/ oder unter der Rufnummer +1 713 871 9341.

