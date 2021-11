Stahlhändler Klöckner & Co will eine Dividende ausschütten

Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) will vor dem Hintergrund des erwarteten Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,90 Euro bis 1,10 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde.

In diesem Jahr wurde keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet. Klöckner & Co erzielte im dritten Quartal (Ende September) erneut das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die erheblich gestiegenen Preise führten im dritten Quartal 2021 zu einem Umsatzwachstum um 59,3 Prozent auf rund 2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten stieg von 40 Mio. Euro im Vorjahr auf 277 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei 189 Mio. Euro nach einem Verlust von 5 Mio. Euro im Vorjahr. Im vierten Quartal rechnet Klöckner & Co im Vergleich zum Vorquartal beim Absatz und Umsatz mit einem leichten, saisonal bedingten Rückgang. Für das Gesamtjahr 2021 geht das Unternehmen weiterhin von einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von rund 800 Mio. Euro aus. Dies entspräche dem besten operativen Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX gelistet.