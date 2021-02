Tagesausblick für 12.02.: DAX erholt. ProSiebenSat.1 und Techwerte ziehen an!

Nach drei Tagen mit Kursverlusten zeigten sich heute wieder die Bullen und trieben den DAX® zurück über die Marke von 14.000 Punkte. Rückenwind bekam das Aktienbarometer von der Wall Street und dort vor allem vom Technologiesektor. Zudem stimuliert die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket. So schloss der DAX® 0,7 Prozent höher bei 14.035 Punkten.

Die Renditen langfristiger Staatsanleihen blieben heute mehrheitlich stabil. Dies gilt ebenfalls für die Edelmetalle Gold, Palladium und Silber. Platin setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Tage hingegen fort. Die IEA hat heute erneut die Prognose für die Ölnachfrage gekürzt. Große Auswirkungen auf den Ölpreis waren jedoch nicht zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte vielmehr oberhalb von 61 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus und Thales erhalten einen Großauftrag aus Frankreich. Die Airbus-Aktie bekam dadurch dennoch keinen Aufwind. Die gute Stimmung im Technologiesektor beflügelte heute vor allem die Anteilsscheine von Aixtron, Compugroup und Teamviewer. Hoch im Kurs standen heute zudem die Sportartikelhersteller Adidas und Puma. Puma übersprang dabei die Widerstandsmarke von EUR 85. Aurubis will künftig verstärkt im Recyclingbereich wachsen. Die Aktie verbesserte sich daraufhin auf knapp EUR 67. Ein schwaches Ergebnis für 2020 und ein ebenfalls schwacher Ausblick auf 2021 setzten die Aktie von Commerzbank heute kräftig unter Druck. Metro verdiente im zurückliegenden Geschäftsquartal coronabedingt weniger. Dennoch hält das Management an den Prognosen für das Geschäftsjahr fest. Die Aktie stagnierte derweil knapp unter der Marke von EUR 10. ProSiebenSat.1 profitierte unter anderem von positiven Analystenkommentaren. Zu den auffälligsten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index und der Solactive® German Mergers & Acquisitions Index. Der Aufsteiger-Index enthält Kandidaten, die in den DAX®, MDAX®, SDAX® oder TecDAX® aufsteigen könnten und der M&A-Index umfasst Unternehmen, die Ziel einer Übernahme werden könnten.