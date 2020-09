Tagesausblick für 18.09.: DAX weiter seitwärts. Lufthansa und Öl im Blick!

Die US-Zinsentscheidung konnte gestern keine entscheidenden Impulse setzen. Vielmehr machte sich Enttäuschung breit. Schwache Vorgaben sorgten schließlich zu Handelsbeginn für deutliche Verluste in Europa. Im Tagesverlauf konnten DAX® und EuroStoxx®50 die Verluste zwar eindämmen. Dennoch schloss der DAX® 0,36 Prozent leichter bei 13.208 Punkten und der EuroStoxx®50 0,67 Prozent unter dem Schluss des Vortags bei 3.315 Punkten. Die US-Barometer präsentierten sich in den ersten Handelsstunden ebenfalls schwächer.

Am Anleihemarkt war heute erneut wenig Bewegung zu verzeichnen. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei -0,497 Prozent und die Rendite für vergleichbare US-Papiere lag bei 0,67 Prozent. Die Edelmetalle mussten mehrheitlich Verluste hinnehmen. Der Goldpreis tauchte unter die Marke von 1.950 US-Dollar. Bei Platin und Palladium summierten sich die Verluste jeweils auf über drei Prozent. Öl präsentierte sich hingegen weiterhin fest. Die OPEC+ verkündete, dass im Oktober möglicherweise ein außerordentliches Treffen stattfindet, wenn der Ölpreis weiter schwächelt.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero expandiert in Südamerika. Die geplanten Zukäufe kamen bei den Anlegern heute gut an. Rund 2,8 Prozent legte der DAX®-Neuling zu. Im Juli und August wurden in Europa erneut weniger Pkws verkauft als im Vorjahresmonat. Die Kursabschläge bei den Autoaktien BMW, Daimler und VW hielten sich allerdings in Grenzen. Fresenius zählte heute erneut zu den stärksten Aktien im DAX® und durchbrach die Widerstandsmarke von EUR 40. Trotz eines positiven Analystenkommentars verlor die Aktie von Münchener Rück deutlich. Derzeit toben im Golf von Mexiko die Hurrikans.

In der zweiten Reihe fielen unter anderem Carl Zeiss Meditec, Fraport und Lufthansa durch hohe Kursaufschläge auf. Bei der Airline wird aktuell über drastischere Kürzungen der Flotte spekuliert und Fraport profitierte von positiven Analystenkommentaren. BioNTech erwirbt von Novartis Produktionsanlagen zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffs. Vergangene Woche teilte der Biotechnologiekonzern bereitsmit, dass er sich bei Dermapharm Produktionskapazitäten gesichert hat.

Morgen veröffentlicht Rocket Internet Daten zum abgelaufenen Quartal.