Tech-Werte: Korrelation mit dem Nasdaq-Index bleibt stark – Gewinnmitnahmen ziehen auch hierzulande die Kurse nach unten

Die Aktien aus dem europäischen Technologiebranche haben am Montag im Sog der Gewinnmitnahmen an der New Yorker Nasdaq-Börse nachgegeben. Für den Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology ging es am Morgen als einziger klarer Verlierer in der Branchenwertung um 0,6 Prozent bergab. Am Freitag war die Rekordrally für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 zumindest vorerst geendet. In Europa gerieten nun zum Wochenstart Papiere aus den Sektoren Halbleiter oder Software unter Druck.

Für die SAP-Aktien, die bereits im Juli eine Bestmarke erreicht hatten, ging es im Dax um 0,99 Prozent bergab. Die Infineon-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit zwei Jahren markiert hatten, verloren 0,4 Prozent. Im MDax setzten Teamviewer, die als ein Gewinner der Coronakrise Anfang Juli schon auf Rekordniveau gestiegen waren, setzten ihre Abwärtstendenz der vergangenen Tage mit einem Minus von 1,8 Prozent fort.

Die Korrelation der europäischen Tech-Werte mit dem Nasdaq bleibt somit weiterhin eng. Jedoch auch der Gesamtmarkt wird stark durch den bisherigen Rekordlauf der US-Tech-Riesen beeinflusst. Im Zuge der Berichtssaison haben exzellente Zahlen von Amazon, Apple, Microsoft, Google und Facebook die Kurse nach vorherigen Anzeichen der Schwäche zuletzt wieder stabilisiert.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: whiteMocca / Shutterstock.com

– Anzeige –

Mit Wechselpilot jährlich bis zu 500 € Energiekosten sparen

Nie wieder zu viel für Strom & Gas zahlen! Der preisgekrönte Wechselservice findet für Sie jedes Jahr automatisch den besten Tarif und kümmert sich zuverlässig um Ihren Wechsel. Einmal anmelden, jedes Jahr sparen.

Hier geht es zum Angebot