Tesla: Aktie zum ersten Mal kurz über 600 Dollar – Elon Musk darf sich weiter die Hände reiben

Die Liste der Menschen, die Elon Musk überholt, wird immer prominenter. In der vergangenen Woche überholte der Visionär dank des Höhenfluges von Tesla Microsoftgründer Bill Gates und ist nun mit einem Vermögen von 127,9 Milliarden Dollar zweitreichster Mann der Welt hinter Amazon Chef Jeff Bezos. Heute überflügelte er kurzfristig Warren Buffett zum zweiten Mal

Zu Wochenbeginn zieht Elon Musk – beziehungsweise Tesla – erneut an Warren Buffett vorbei: Erst überholte Elon Musk Musk Buffett in der Liste der reichsten Männer und heute ist Tesla kurz einmal mehr Wert als Birkshire Hathaway. Mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 600 Dollar hat die Aktie rund 640 Prozent seit Jahresbeginn oben drauf gepackt und damit ist Tesla zum ersten Mal 555 Milliarden Dollar an der Börse schwer gewesen – eine Milliarde Dollar mehr als Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett.

Model Y vor Verkaufsstart in China

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Kurstreiber für die Tesla-Aktie sind heute Neuigkeiten aus dem Reich der Mitte. Wie die Nachrichten Agentur Reuters heute berichtet hat Tesla vom zuständigen chinesischen Ministerium grünes Licht für den Verkauf des Model Y erhalten. Zusätzlich ist auf der Seite teslarati.com zu lesen, dass Tesla mit dem Model Y in China auch von der 10 prozentigen Verkaufssteuer für Automobile befreit worden ist, was einen zusätzlichen Nachfrageschub auslösen könnte.

Der Ausflug über die Marke von 600 Dollar war heute allerdings nur von kurzer Dauer. Mittlerweile ist der Kurs wieder ein Stück zurückgekommen und das Papier liegt nur noch leicht im Plus bei 588 Dollar.

onvista Mahlzeit: Ist Gaussin auf den Spuren von ElringKlinger?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Von Markus Weingran

Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com