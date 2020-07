Tesla: Touchscreen-Ausfälle ziehen Untersuchung nach sich

Die Touchscreen-Displays, die in 63.000 von Teslas Model S gefunden wurden, werden laut einem Reuters-Bericht von der U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) überprüft. Nachdem die NHTSA 11 Beschwerden erhalten hat, in denen behauptet wird, dass die Mediensteuereinheit des Fahrzeugs vorzeitig aufgrund von Speicherverschleiß ausfällt, hat sie beschlossen, eine Untersuchung, die als vorläufige Bewertung bezeichnet wird, für die Modelljahre 2012 bis 2015 einzuleiten.

Nach Angaben der Sicherheitsbehörde verwendete Tesla dieselbe Mediensteuereinheit in 159.000 Fahrzeugen der Modelle S und X, die in den letzten zwei Jahren gebaut wurden. Ein Ausfall der Einheit führt zum Verlust der Funktionalität des Touchscreens des Fahrzeugs, einschließlich “Infotainment, Navigation und Web-Browsing sowie Verlust der Bildanzeige der Rückfahrkamera, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird”.

Die Ankündigung der NHTSA ist die zweite Meldung wegen etwaiger Probleme, die kürzlich veröffentlicht wurde. Letzte Woche tauchten Berichte von Kunden auf, die mit Teslas Model Y unzufrieden sind. Insbesondere Electrek, eine Webseite, die sich auf die elektrische Transportindustrie konzentriert, behauptete, dass sie von mehreren neuen Käufern des Model Y gehört habe, die von Tesla die Nachricht erhielten, dass sie “eine Lieferung bis Ende Juni planten, nur um dann mitgeteilt zu bekommen, dass sie sich verzögern müsse, weil die Fahrzeuge Mängel hätten”. Außerdem wurde in dem Bericht festgestellt, dass die Tesla-Diskussionsforen “von neuen Käufern überflutet werden, die Probleme mit ihrem neuen Model Y melden, wobei die Lieferung verweigert worden war…”.

Da die Konkurrenten von Teslas Luxusfahrzeugen auf dem Markt immer präsenter werden, könnte eine Untersuchung der Fertigungsqualität zeitlich jetzt sehr ungelegen kommen.

