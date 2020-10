Trade Republic und Robinhood sind super für Börseneinsteiger, aber …

Grundsätzlich sind die neuen Broker wie Trade Republic und Robinhood tolle Erfindungen. Mit einer schnellen Anmeldung, niedrigen Gebühren und modernen, einfachen Apps machen Sie die Geldanlage auch mit wenig Startkapital möglich. Das Konzept, mit nur drei Klicks eine Aktie zu erwerben, ist vor allem bei jungen Kunden erfolgreich.

Dass für zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 17 und 27 die Altersvorsorge kein Thema ist, zeigt, dass mehr Interesse dieser Generation wünschenswert ist. Zudem geben 67 % der Bundesbürger in einer Befragung der BaFin an, auch bei Negativzinsen nicht in Aktien, Fonds oder andere Wertpapiere zu investieren. Da dadurch sicher Vermögen vernichtet wird, kann man sich eigentlich über jeden neuen Anleger freuen.

Der sichere Weg zu einer unsicheren Anlage

Laut der BaFin-Befragung sind die führenden Gründe gegen den Kauf von Wertpapieren, dass sich die Menschen damit nicht auskennen und Aktien zu unsicher sind. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Probleme lösen sich auch nicht durch die pure Depoteröffnung bei Trade Republic. Daher stellt sich die Frage, welche Unternehmen kaufen die Neukunden von Trade Republic und Robinhood?

In Amerika bewegt Dave Portnoy mit 1,8 Mio. Twitter-Followern die Märkte. Was er genau kauft, weiß er dabei oft selbst nicht. Nachdem er das Fintech Lemonade erworben hat, ging er zum Beispiel davon aus, an einem Limonadenhersteller beteiligt zu sein. Kennzahlen spielen bei seiner Anlagestrategie keine Rolle und Aktien sind nur irgendwelche Symbole, die ein Eigenleben ohne Bezug zu dem Unternehmen dahinter führen. Trotzdem ahmt seine Fangemeinde seine Käufe nach und machen sie zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Den besten Schnitt wird er dabei immer selbst machen, da er agiert, während seine Follower nur reagieren.

Das Beispiel zeigt, dass es eine blöde Idee ist, eine Aktie zu kaufen, nur weil sie wer anderes gekauft hat oder empfiehlt (hier nehme ich mich ausdrücklich auch nicht aus