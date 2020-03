VIRUS/ROUNDUP: Bruder von New Yorks Gouverneur Cuomo positiv getestet

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bruder des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, der bekannte CNN-Moderator Chris Cuomo, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich haben mich in den vergangenen Tagen in der Nähe von Leuten aufgehalten, die schließlich positiv getestet wurden", teilte Chris Cuomo am Dienstag auf Twitter mit. Er habe typische Symptome und befinde sich in seinem Keller in Isolation. Von dort wolle er auch seine Show auf dem TV-Sender CNN weiterführen.

Sein Bruder, Gouverneur Andrew Cuomo, der sich mit seinem Krisenmanagement im besonders heftig getroffenen Bundesstaat New York zuletzt einen Namen gemacht hatte, wünschte ihm alles Gute: "Bleib stark, kleiner Bruder. Du bist ein süßer, toller Typ und mein bester Freund". Doch der Politiker übte auch Kritik: Noch vor zwei Wochen sei ihre gemeinsame Mutter Matilda im Haus des Journalisten gewesen. "Ich sagte, du könntest Mutter dem Virus aussetzen, Liebe muss manchmal etwas schlauer sein", sagte er auf seiner täglichen Pressekonferenz./scb/DP/fba