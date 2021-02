Vorbörse: Dax läuft weiter abwärts – Euro tritt auf der Stelle – Ölpreise steigen leicht

DEUTSCHLAND: – WEITER KRAFTLOS – Der Dax kommt wohl auch zu Beginn der neuen Woche nicht richtig in Gang. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 13.964 Punkte. Vor zwei Wochen hatte der Dax bei 14.169 Punkten einen Rekord erreicht. Anschlusskäufe blieben jedoch aus und er trat zuletzt in Sichtweite auf der Stelle. Börsianer sehen den Markt im Spannungsfeld zwischen steigenden Zinsen und Optimismus angesichts der aufgehellten Corona-Lage. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Impfstoff von Biontech und Pfizer einer unveröffentlichten Publikation zufolge auch vor einer Infektion mit dem Corona-Erreger schützen könnte. Bislang gab es nur Erkenntnisse, inwiefern das Mittel vor Erkrankungen schützt.

USA: – KAUM VERÄNDERT – Die Anleger haben sich am Freitag an der Wall Street weiter nervös gezeigt. Der Dow Jones Industrial meldete sich nach seiner Vortagsschwäche zunächst mit einem erneuten Rekord zurück, dann aber ging der Rückenwind unter dem Eindruck wieder gestiegener Anleiherenditen verloren. Mit 31 494,32 Punkten ging er dann prozentual unverändert über die Ziellinie. Auf Wochensicht legte er um 0,1 Prozent zu.

ASIEN: – GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in Tokio für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um ein halbes Prozent auf 30 156 Punkte aufwärts ging, fiel der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, zuletzt um knapp 2,5 Prozent. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt etwa ein halbes Prozent nach. Angesichts zuletzt – insbesondere in den längeren Laufzeiten – gestiegener Anleiherenditen sorgen sich Investoren aktuell, dass die Inflation eventuell zu schwungvoll zurückkehren könnten. Das überschattet die Fortschritte bei den Corona-Impfungen. Zudem waren die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten stark gelaufen.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung db Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen db Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 13993,23 0,77%

XDAX 13962,85 0,25%

EuroSTOXX 50 3713,46 0,88%

Stoxx50 3206,81 0,12%

DJIA 31494,32 0%

S&P 500 3906,71 -0,19%

NASDAQ 100 13580,78 -0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,72 -0,16%

DEVISEN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland wenig bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2120 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Am Montagvormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut sein Geschäftsklima, eine monatliche Umfrage in Unternehmen. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Aus den Reihen der EZB meldet sich Präsidentin Christine Lagarde am frühen Nachmittag auf einer Konferenz zu Wort.

Euro/USD 1,2122 0,04%

USD/Yen 105,66 0,19%

Euro/Yen 128,08 0,22%

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,02 Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 60,05 Dollar.

Die Ölpreise rangieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr. Preisauftrieb kam zuletzt aus den USA, wo extrem kaltes Winterwetter zu logistischen Problemen in der Ölversorgung führte. Hinzu kommt der allgemeine Trend steigender Rohstoffpreise, was vor allem auf die Hoffnung konjunktureller Belebung infolge fortschreitender Corona-Impfungen zurückgeht.

Gut eine Woche vor dem nächsten Treffen des Ölverbunds Opec+ zeichnet sich noch keine einheitliche Linie für die künftige Förderpolitik ab. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge will der Ölriese Saudi-Arabien die Förderung konstant halten, während der zweite Ölgigant Russland die Förderung eher ausweiten will. Zurzeit trägt vor allem Saudi-Arabien mit verringerter Produktion zur Unterstützung der Preise bei.

Brent 63,92 +1,01 USD

WTI 60,05 +0,81 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (5) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG SENKT VARTA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 130 (145) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 83 (78) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EON AUF 10,30 (10,60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 216 (189) EUR – ‚BUY‘

– HÄNDLER: HSBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 75 (66) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 107 (109) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 150 (130) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 64 (56) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 119 (103) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– STIFEL EUROPE SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 130 (135) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 63 (55) EUR – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 5750 (5150) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS NIMMT SCHIBSTED ASA MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 495 NOK

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 9580 (9985) DKK – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 16,20 (15,10) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 60 (58) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT EDP RENOVAVEIS SA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 19 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 635 (675) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 117 (119) CHF – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 85 (69) CHF – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 102 (107) CHF – ‚HOLD‘

– RBC HEBT ENI AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 10 (9,50) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 7500 (6000) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 8000 (9000) P – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:40 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Lakestar Spac voraussichtlich Erstnotiz

12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean Ltd., Q4-Zahlen

FRA: Faurecia, Jahreszahlen und Capital Market Day

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: ZoomInfo Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 02/21

14:30 USA: CFNA-Index 01/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/21

16:00 USA: Frühindikator 01/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 FRA: 20. Internationales Wirtschaftsforum für Afrika der OECD

11:00 DEU: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Abschluss-Pk zur digitalen Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021

EUR: EU-Kommission stellt Aktionsplan zu Synergien zwischen Zivil-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie vor

11:00 Pk mit EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager und EU-Kommissar Thierry Breton

13:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi

14:45 EUR: Online-Vortrag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei Konferenz zur wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU

16:00 DEU: Online-Version der Innovationskonferenz DLD – DLD All Stars u.a. voraussichtlich mit Biontech-Chef Ugur Sahin, BMW-Chef Oliver Zipse, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales

EUR: Tagung der EU-Außenminister

EUR: Fachminister der EU-Staaten beraten über Agrar und Fischerei

DEU: Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

EUROZONE

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Geschäftsklima Februar

Erwartungen 91,8 91,1

Aktuelle Lage 89,1 89,2

Geschäftsklima 90,5 90,1

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima

Februar (Punkte) -7,0 -7,5

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr

Sammelindex der Frühindikatoren, Jan +0,4 +0,3

Redaktion onvista / dpa-AFX