Vorbörse: Dax mit mehr Zuversicht – Konjunkturdaten aus China geben Hoffnung

DEUTSCHLAND: – AUFTAKTGEWINNE ERWARTET – Nach dem jüngsten Rückschlag gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft Chinas etwas zuversichtlicher in die neue Woche. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Montag 0,44 Prozent im Plus auf 12.367 Punkte. Laut einer Erhebung des Wirtschaftsmagazins „Caixin“ hellte sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli weiter auf. Im Tagesverlauf könnten dann noch Stimmungsdaten aus der europäischen und der US-Industrie Impulse liefern. In der vergangenen Woche hatte die Furcht vor einer neuen Corona-Welle und den möglichen Belastungen für die Wirtschaft die Stimmung an den Aktienmärkten getrübt. Für Ernüchterung hatten neben den Corona-Sorgen jüngst auch die wieder größeren Spannungen zwischen den USA und China gesorgt.

USA: – GEWINNE – Unerwartet starke Quartalszahlen dreier Branchen-Giganten haben am Freitag die wichtigsten US-Technologie-Indizes angetrieben. Die Standardwerte legten nach einem durchwachsenen Handelsverlauf weniger deutlich zu. Hier sorgten einige negative Unternehmensnachrichten für eine etwas getrübte Stimmung. Der Dow Jones Industrial machte zwischenzeitliche Verluste wett und schloss 0,44 Prozent höher bei 26.428,32 Punkten. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,16 Prozent. Die Monatsbilanz hingegen zeigt ein Plus von gut 2 Prozent.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um knapp ein Prozent zum während der Hang Seng in Hongkong um rund ein Prozent fiel. Auch in Australien gaben die Kurse nach.

DAX 12313,36 -0,54%

XDAX 12328,17 -0,97%

EuroSTOXX 50 3174,32 -1,06%

Stoxx50 2912,90 -1,31%

DJIA 26428,32 0,44%

S&P 500 3271,12 0,77%

NASDAQ 100 10905,88 1,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,32 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1782 0,02%

USD/Yen 105,82 -0,08%

Euro/Yen 124,67 -0,06%

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1848 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit den Höhenflug der vergangenen Woche zunächst nicht fortsetzen. Am Freitagmorgen hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1909 Dollar den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht. Der Euro hatte von einer Dollar-Schwäche profitiert, nachdem eine hohe Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Krise die Sorge vor einem Rückschlag für die US-Wirtschaft verstärkt hatte.

Zum Wochenstart stehen im Handelsverlauf Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in der Eurozone und den USA im Fokus der Anleger und könnten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen jeweils Kennzahlen zur Stimmung in der Industrie.

ROHÖL:

Brent 43,34 -0,18 USD

WTI 40,05 -0,22 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 8,75 (9) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 70 (65) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 26 (25) EUR – ‚SELL‘

– MORGAN STANLEY STARTET AROUNDTOWN MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 5 EUR

– SOCGEN SENKT LANXESS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 48 (51) EUR

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 15,5 (13,0) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNDER ARMOUR AUF 13 (11) USD – ‚BUY‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR COLGATE-PALMOLIVE AUF 65,5 (60,5) USD

– BERNSTEIN HEBT QUALCOMM AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM) – ZIEL 135 (105) USD

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 14,50 (14) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,80 (3,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 3,30 (3,60) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,70 (4) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 188 (335) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 45 (50) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,40 (4,60) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 47 (45) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4 (3,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 13,30 (13,00) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 205 (240) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 10800 (9800) PENCE – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 8 (7) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 287 (370) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BAE SYSTEMS AUF 600 (620) PENCE – ‚KAUFEN‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 250 (240) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,6 (3,3) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 150 (160) PENCE – ‚BUY‘

– WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 49 (54) EUR – ‚BUY‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 51 (46) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/MORGAN STANLEY SENKT ENI AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT)

– WDH/MS HEBT TOTAL SA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 37,7 (28,5) EUR

– WDH/SOCGEN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 2,4 (2,5) EUR – ‚SELL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q2-Zahlen (Presse-Call 9.30 h)

08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Commerzbank, AR-Sitzung

DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

DUE: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: KLA Corp., Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 07/20

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgütlig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/20

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte)

Industrie 52,3 49,0

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte)

Industrie 51,2 47,5

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte)

Industrie 52,0 52,0*

09.55 Uhr

Deutschland

Industrie

Einkaufsmanagerindex Markit

Juli (Punkte)

Industrie 50,0 50,0*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli

(Punkte)

Industrie 51,1 51,1*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli

(Punkte)

Industrie 53,6 53,6

USA

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juli 51,3 51,3*

(in Pkt.)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juli 53,5 52,6

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Bauausgaben, Juli

Monatsvergleich +1,0 -2,1

