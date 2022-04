Vorbörse: Dax wenig verändert erwartet – Tech-Werte dominieren an der Wall Street

DEUTSCHLAND: – MINIMAL IM PLUS – ach dem robusten Wochenstart dürfte sich beim Dax am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 14 522 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seinen jüngsten Rückschlag zunächst bis auf 14 334 Punkte ausgeweitet, drehte dann jedoch letztlich ein halbes Prozent ins Plus. Positive Vorgaben von der Wall Street gibt es vor allem für Technologiewerte, die bereits zuvor in Europa zum Wochenauftakt favorisiert worden waren. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 testete nach der Vorwoche erneut seine 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Mitte Januar war er unter das Trendbarometer gerutscht und hatte am Tiefpunkt Mitte März 14 Prozent darunter gelegen.

USA: – DOW MODERAT, NASDAQ DEUTLICH IM PLUS – Am US-Aktienmarkt sind die Technologiewerte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Für Auftrieb sorgten am Montag unter anderem Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter . Zudem profitierten in New York gelistete Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf Fortschritte in einem Regulierungsstreit. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,01 Prozent auf 15 159,58 Punkte an. Die Standardwerte-Indizes aber legten angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs nur vergleichsweise moderat zu. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,30 Prozent auf 34 921,88 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 4582,64 Punkte nach oben.

ASIEN: – NIKKEI LEICHT IM PLUS – In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend zugelegt. In China wurde wegen eines Feiertags erneut nicht gehandelt; zudem ist am Dienstag auch in Hongkong die Börse geschlossen. In Japan legte der Leitindex leicht zu und knüpfte damit an die moderaten Gewinne des Vortags an. Auch an anderen Börsen wie zum Beispiel in Südkorea ging es etwas nach oben.

DAX 14518,16 0,5%

XDAX 14552,73 0,62%

EuroSTOXX 50 3951,12 0,83%

Stoxx50 3774,50 1,05%

DJIA 34921,88 0,3%

S&P 500 4582,64 0,81%

NASDAQ 100 15159,58 2,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,07 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0964 -0,08%

USD/Yen 122,56 -0,18%

Euro/Yen 134,38 -0,26%

Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0965 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,1005 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken die Teilnehmer am Devisenmarkt unter anderem auf neue Konjunkturdaten. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich an. Die Umfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Außerdem veröffentlicht die US-Regierung neue Daten vom Außenhandel. Es äußern sich auch einige hochrangige Zentralbanker.

ROHÖL:

Brent 108,74 +1,21 USD

WTI 104,54 +1,26 USD

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,75 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 104,46 Dollar.

Getrieben werden die Rohölpreise seit Wochenbeginn durch die Aussicht auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Hintergrund sind schockierende Gräueltaten in der Ukraine, die der russischen Armee zugeschrieben werden. Russland weist die Anschuldigungen von sich und beschuldigt seinerseits die Ukraine einer Inszenierung.

Russland ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. Die USA und Großbritannien haben bereits scharfe Energiesanktionen gegen das Land verhängt. Die Europäische Union (EU) tut sich angesichts der großen Abhängigkeit von russischen Energieimporten deutlich schwerer, eine gemeinsame Linie zu finden. Insbesondere die deutsche Regierung spricht sich bisher gegen einen Einfuhrstopp von russischer Energie aus.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 69 (68,30) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 53 (60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 84 (85) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT BASLER AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 135 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIC ASSET AUF 20,50 (19,50) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 18,30 (18,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 30,10 (31,40) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 22,10 (24,60) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT TRATON AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 18 (27) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 40 (46) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 81 (114) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN NIMMT VONOVIA MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 57 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 64 (70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 8 (9) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– STIFEL SENKT TRATON AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– UBS HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 345 (335) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 62 (68) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TWITTER AUF 48 (40) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS SENKT LLOYDS AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 58 (64) PENCE

– BARCLAYS SENKT MONEYSUPERMARKET AUF ‚EQUAL WEIGHT'(OVERWEIGHT) – ZIEL 220(260)P

– BARCLAYS SENKT VIRGIN MONEY AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 225 (250) P

– BERENBERG SENKT CARETECH AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 750 (660) PENCE

– BERENBERG SENKT VODAFONE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 145 (150) PENCE

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 23 (25) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 2100 (1925) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 215 (235) SEK – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT RICHEMONT AUF ‚ANALYST FOCUS LIST‘

– JPMORGAN NIMMT BURBERRY MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 1900 PENCE

– JPMORGAN NIMMT HERMES MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 1150 EUR

– JPMORGAN NIMMT KERING MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 670 EUR

– JPMORGAN NIMMT LVMH MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 780 EUR

– JPMORGAN NIMMT MONCLER MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 60 EUR

– JPMORGAN NIMMT RICHEMONT MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 165 CHF

– JPMORGAN NIMMT SALVATORE FERRAGAMO MIT ‚UNDERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 14 EUR

– JPMORGAN NIMMT SWATCH MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 295 CHF

– JPMORGAN NIMMT TOD’S SPA MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 42,50 EUR

– JPMORGAN SENKT KOJAMO AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 24,25 EUR

– JPMORGAN STARTET DARKTRACE MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 400 PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINTE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Rewe, Jahreszahlen

13:00 AUT: ams-Osram AG, Capital Markets Day

DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungszahlen 04/22

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch der Interhyp Gruppe zu Ergebnissen einer Studie zur Leistbarkeit von Immobilien

11:00 DEU: Online-Pk „Geldpolitik: Verfestigung der Inflation verhindern!“ mit Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank und Reinhold Rickes, Chefvolkswirt des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)

14:00 DEU: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Joachim Herrmann, Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK) und Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA)

17:00 DEU: Digitale Podiumsdiskussion der Stiftung KlimaWirtschaft: „Wie gelingt die Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität?“ u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion, Februar

Monatsvergleich -0,3 +1,6

Jahresvergleich +2,5 -1,5

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex, März

Dienste 54,3 56,6

(in Pkt.)

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex, März

Dienste 51,5 52,8

(in Pkt.)

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex, März

Dienste 57,4 57,4*

(in Pkt.)

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex, März

Dienste 55,0 55,0*

(in Pkt.)

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex, März

Gesamt 54,6 54,5*

Dienste 54,8 54,8*

(in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex, März

Gesamt 59,7 59,7*

Dienste 61,0 61,0*

USA

14.30 Uhr

Handelsbilanz, Feb -88,5 -89,7

(in Mrd USD)

15.45 Uhr

S&P Global PMI Dienste, März 58,9 58,9

(in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Dienste, März 58,5 56,5

