Vorbörse: Dax wieder in solidem Fahrwasser – an der Wall Street überwiegen die Verluste

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Nach dem schwachen Donnerstag deutet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn zehn Punkte höher auf 15 640 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen weiteren Rekordstand erreicht, liegt auf Wochensicht aber leicht im Minus. Im US-Handel fielen vor allem die Technologie-Indizes mit einem Rückschlag von ihren Rekordniveaus auf. In Asien bot sich am Morgen kein einheitliches Bild.

USA: – VERLUSTE ÜBERWIEGEN – Nach den jüngsten Rekorden haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Einzig der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es nach einem schwachen Start ins Plus und gewann letztlich 0,15 Prozent auf 34 987,02 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es dagegen um 0,33 Prozent auf 4360,03 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,71 Prozent auf 14 794,69 Zähler. Während die beiden letzteren Indizes erst die vergangenen zwei Tage neue Bestmarken aufgestellt haben, datiert der Dow-Rekord noch aus dem Mai.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE TENDENZ – Die wichtigsten Börsen in Asien haben zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Japans Leitindex Nikkei 225zuletzt um 0,7 Prozent nachgab, gewann der Hang Seng in Honkong rund 0,45 Prozent. Der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte 0,34 Prozent ein.

DAX 15629,66 -1,01

XDAX 15638,91 -0,81

EuroSTOXX 50 4056,39 -1,05

Stoxx50 3535,27 -0,92

DJIA 34987,02 0,15

S&P 500 4360,03 -0,33

NASDAQ 100 14794,69 -0,71\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,71 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1809 -0,03

USD/Yen 110,0060 0,15

Euro/Yen 129,9080 0,12

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1809 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf neue Konjunkturdaten aus den USA blicken. Veröffentlicht werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, die als Indikator für die Stärke des privaten Konsums gelten. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Umfrage unter Verbrauchern. Sie gibt Auskunft über die Konsumstimmung. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet.

ROHÖL:

Brent 73,47 0,00 USD

WTI 71,70 0,05 USD

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen und haben damit ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 71,49 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise in den vergangenen Tagen vor allen durch zwei Entwicklungen. Zum einen sorgt die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus an den Märkten für Verunsicherung. Vor allem asiatische Länder bereitet die ansteckendere Variante zunehmende Probleme. Es ist ungewiss, wie sich die Ausbreitung auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auf die Erdölnachfrage auswirkt.

Ein zweiter Belastungsfaktor ist die Förderpolitik des Rohölverbunds Opec+. Nachdem sich die 23 Länder zunächst nicht auf eine gemeinsame Strategie für das zweite Halbjahr einigen konnten, scheint sich jetzt eine Lösung abzuzeichnen. Diese jedoch könnte eine höhere Ölförderung als zunächst beabsichtigt nach sich ziehen. Das höhere Angebot würde auf eine coronabedingt fragile Nachfrage treffen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 287 (286) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 132,20 (132,30) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 28 (36) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 28 (30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 29 (33) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/BAADER BANK HEBT DÜRR AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 42 (32) EUR

– WDH/BAADER BANK HEBT KRONES AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 100 (82) EUR

– WDH/EXANE BNP NIMMT TRATON MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 27 EUR

– WDH/HSBC HEBT DEUTSCHE EUROSHOP AUF ‚BUY‘ (REDUCE) – ZIEL 24,50 (10) EUR

– WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 30 (35) EUR – ‚KAUFEN‘

– WDH/STIFEL SENKT EVOTEC AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 38,50 (36) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BANK OF AMERICA AUF 47 (46) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 5000 (5750) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 416 (420) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 6700 (7000) PENCE – ‚BUY‘

– HSBC HEBT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF ‚BUY‘

– HSBC SENKT KLEPIERRE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JEFFERIES HEBT TULLOW OIL AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 50 (38) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,30 (6,10) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 13,50 (13,30) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 1950 (1930) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 47 (44) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT NEL ASA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 15 (28) NOK

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 8915 (9053) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11 (11,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 7300 (7500) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

09:00 DEU: Continental, „Tech-Talk“u.a. zu den geplanten Anwendungen zur „Industrie 4.0“

11:00 DEU: Volkswagen, Konzern Auslieferungen 06/21

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Frosta AG Halbjahresbericht

FIN: Elisa, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/21

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:00 POL: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 05/21

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Griechenland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Finnland

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

16:00 DEU: Digitale Konferenz: RE:START Grundrechte: Coronas Erbe – Was bleibt zu tun? 16. Karlsruher Verfassungsdialog 2021 der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

NZL: Außerordentliches Gipfeltreffen der Apec zur Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen u.a. mit US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI

Juni

Monatsvergleich +0,3 +0,3*

Jahresvergleich +1,9 +1,9*

Eurozone

Handelsbilanz

Mai

Saisonbereinigt 8,0 9,4

Unbereinigt — 10,9

(in Mrd EUR)

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Juni -0,4 -1,3

ohne Autoverkäufe +0,4 -0,7

16.00 Uhr

Lagerbestände Unternehmen, Mai +0,5 -0,2

Konsumklima Uni Michigan, Juli 86,5 85,5

