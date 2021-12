Vorbörse: Dax zurückhaltend – Verluste an der Wall Street und an den asiatischen Märkten

DEUTSCHLAND: – ZURÜCKHALTUNG – Vor den ab der Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Weichenstellungen großer Notenbanken bleiben die Dax-Anleger am Dienstag zurückhaltend. Die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mahnt ebenfalls zur Vorsicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,02 Prozent auf 15 625 Punkte. Am Vortag war der Dax noch bis an die 15 800 Punkte herangelaufen, ehe die Anleger der Mut verließ. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Dienstag negativ.

USA: – VERLUSTE – Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montag gerieten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Die Investoren agierten vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron herrscht. Zudem war am Markt zu Wochenbeginn wieder die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik zur Bekämpfung der ungebrochen hohen Inflation zu spüren. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,89 Prozent auf 35 650,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 4668,97 Zähler. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 1,53 Prozent auf 16 082,55 Punkte nach unten.

ASIEN: – VERLUSTE – Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hinterlässt an den Börsen Asiens nun doch wieder Spuren. Zudem hielten sich Investoren am Dienstag angesichts womöglich wegweisender geldpolitischer Entscheidungen großer Notenbanken, die in den kommenden Tagen anstehen, zurück. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,4 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Minus.

DAX 15621,72 -0,01%

XDAX 15605,08 -0,2%

EuroSTOXX 50 4183,04 -0,38%

Stoxx50 3712,30 -0,24%

DJIA 35650,95 -0,89%

S&P 500 4668,97 -0,91%

NASDAQ 100 16082,55 -1,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,65 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1280 -0,04%

USD/Yen 113,56 -0,03%

Euro/Yen 128,10 -0,07%

Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1278 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag sind wenige Konjunkturdaten mit marktbewegender Wirkung zu erwarten. In der Eurozone werden Produktionszahlen aus der Industrie veröffentlicht, in den USA stehen Preisdaten von der Unternehmensebene an. Sie dürften den ungewöhnlich starken Preisauftrieb untermauern.

Äußerungen aus den Reihen der großen Notenbanken fallen größtenteils aus, da in dieser Woche zahlreiche Zinsentscheidungen auf dem Programm stehen. Vor ihren Sitzungen äußern sich die Zentralbanker in der Regel nicht mehr öffentlich.

ROHÖL:

Brent 74,35 -0,04 USD

WTI 71,18 -0,11 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken. Starke Preisbewegungen blieben am Morgen aus. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,33 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 71,19 Dollar.

In den vergangenen Tagen verlief der Handel am Erdölmarkt schwankungsanfällig. Zwar haben die Rohölpreise etwa die Hälfte ihres kräftigen Rückgangs vom November mittlerweile aufgeholt. Die Erholung verlief aber in unruhigen Bahnen. Wichtigster Grund dafür ist die neue Corona-Variante Omikron, deren Eigenschaften und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht ganz abzusehen sind. Entsprechend hoch ist die Ungewissheit und Vorsicht an den Finanz- und Rohstoffmärkten.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 53 (56,50) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 39 (38,10) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC SENKT NORDEX AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 16 (25) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 114 (109) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET DAIMLER TRUCK MIT ‚BUY‘ – ZIEL 46 EUR

– JPMORGAN HEBT AIRBUS AUF ‚ANALYST FOCUS LIST‘

– JPMORGAN HEBT MTU AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 220 (240) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 150 (160) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 15 (16,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY SENKT DAIMLER AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 70 (80) EUR

– UBS HEBT MTU AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 215 EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 132 (135,50) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ADOBE SYSTEMS AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 680 USD

– JPMORGAN SENKT AKAMAI TECHNOLOGIES AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 120 USD

– JPMORGAN SENKT AMDOCS AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 86 (91) USD

– JPMORGAN HEBT AVALARA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 190 USD

– JPMORGAN SENKT BLUCORA AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 22 (27) USD

– JPMORGAN SENKT CLOUDFLARE AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 144 (212) USD

– JPMORGAN HEBT CROWDSTRIKE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 255 USD

– JPMORGAN SENKT DATADOG AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 195 (212) USD

– JPMORGAN SENKT PTC INC AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 138 (175) USD

– JPMORGAN SENKT SAPIENS AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 35 USD

– JPMORGAN SENKT SOLARWINDS AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 16 (23) USD

– JPMORGAN HEBT SS&C TECHNOLOGIES AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 95 (86) USD

– JPMORGAN SENKT ZSCALER AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 320 (362) USD

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PFIZER AUF 54 (47) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS NIMMT AG BARR MIT ‚UNDERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 500 PENCE

– BARCLAYS NIMMT BRITVIC MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 980 PENCE

– BERENBERG HEBT ORPEA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 110 (108) EUR

– BERENBERG SENKT UMICORE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 38 (60) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 85 (88) CHF – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET EMS-CHEMIE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 1100 CHF

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 20 (18,10) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT CINT GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 160 (86) SEK

– JEFFERIES HEBT GALP ENERGIA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 10 (9,40) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (14) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2200 (2000) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 53 (47) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 19 (16,20) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT EXPERIAN AUF ‚ANALYST FOCUS LIST‘

– JPMORGAN SENKT BAE SYSTEMS AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 555 (645) PENCE

– JPMORGAN SENKT INTERTRUST AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 20 EUR

– JPMORGAN SENKT QINETIQ AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 260 (320) PENCE

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BABCOCK INT. AUF 400 (455) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 140 (150) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 137 (145) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SENIOR PLC AUF 160 (190) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THALES AUF 100 (125) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– ODDO BHF STARTET ORANGE MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 11 EUR

– STIFEL STARTET BREMBO SPA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 14,50 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR BODYCOTE PLC AUF 995 (979) PENCE – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR DASSAULT AVIATION AUF 117 (112) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 145 (130) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR LEONARDO AUF 7,40 (9) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR MELROSE INDUSTRIES AUF 181 (200) PENCE – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR QINETIQ AUF 320 (350) PENCE – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR THALES AUF 98 (100) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 Bilanz-Pk online)

10:00 DEU: MVV, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Safran, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/21

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/21 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 11/21

10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo veröffentlicht Konjunkturprognose für 2021, 2022 und 2023

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig)

12:00 DEU: IWH, Konjunktur-Prognose

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veranstaltung „Automotive Gipfel“ des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden und der IHK, Donaueschingen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:30 DEU: Video-Pressegespräch Unternehmensberatung Bain: Studie zur Lage der deutschen Banken mit Bain-Deutschlandchef Walter Sinn und Bain-Bankenexperte Sebastian Thoben

10:00 DEU: Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über eine Klage gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz

10:00 DEU: Online-Pk zu Bitkom-Studie unter Verbrauchern über Sicherheit im Internet, mit Bitkom-Präsident Achim Berg

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 11.00 Online-Vortrag des OECD Berlin Centre zu „Covid-19 als Innovations-Booster für KMUs?“

+ Gesundheitsministerkonferenz, u.a. zur Frage, ob für dreimal Geimpfte bei 2G-plus-Regeln der Test entfallen soll

11:30 DEU: Online-Eröffnung des bislang größten Schnellladeparks des Energieunternehmens EnBW für E-Autos am Kamener Kreuz

17:00 LUX: EU-Rechnungshof: Bericht über Unterstützung der Tourismusbranche

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion

Oktober

Monatsvergleich +1,2 -0,2

Jahresvergleich +3,0 +5,2

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitslosenquote

August bis Oktober

Dreimonatsschnitt 4,2 4,3

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, Nov

Monatsvergleich +0,5 +0,6

Jahresvergleich +9,2 +8,6

