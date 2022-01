Vorbörse: Dem Dax geht vorerst der Schwung aus – gemischtes Bild an der Wall Street – Techs unter Druck

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger bei 16 100 Punkten. Damit hält sich der Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten und bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16 290 Punkten. In den Blick der Anleger rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. „Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an“, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Seit dem jüngsten Tief des Dax am 20. Dezember bei 15 060 Zählern war der Index um gut 1100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. „Der Jahresauftakt ist geglückt“, stellt Börsenexperte Christoph Geyer fest. „Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen“. Der Dax habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

USA: – DOW STEIGT, TECHS UNTER DRUCK – Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am zweiten Handelstag des neuen Jahres nur in Teilen fortgesetzt: Gleich zum Auftakt am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an. Die Nasdaq-Indizes sackten folglich ab. Letztlich beendete der Dow den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 36 799,65 Punkte. Der S&P 500 sank nach einem Anstieg bis auf knapp 4819 Punkte um 0,06 Prozent auf 4793,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,35 Prozent auf 16279,73 Punkte ein.

ASIEN: – GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt hingegen um mehr als ein Prozent, ebenso wie der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong.

DAX 16152,61 0,82%

XDAX 16149,34 0,57%

EuroSTOXX 50 4367,62 0,83%

Stoxx50 3864,35 0,77%

DJIA 36799,65 0,59%

S&P 500 4793,54 -0,06%

NASDAQ 100 16279,73 -1,35%

RENTEN:

Bund-Future 170,89 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1293 0,07

USD/Yen 116,01 -0,08

Euro/Yen 131,00 -0,01

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1295 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1279 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise ein bestimmendes Thema. Zuletzt war die Inflation in Frankreich im Dezember erstmals seit dem Sommer nicht mehr gestiegen. Der französische Notenbankpräsident Francois Villeroy de Galhau sagte in einer Neujahrsansprache, dass die Daten zur französischen Preisentwicklung erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigen würden.

In der EZB wird fest damit gerechnet, dass sich die Inflation im neuen Jahr abschwächt. Am Devisenmarkt haben die Anleger vor dem Hintergrund der zuletzt vergleichsweise hohen Inflation Preisdaten aus Italien im Blick, die am späten Vormittag erwartet werden. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wird mit einem Anstieg der Inflationsrate für Dezember gerechnet. Am Freitag werden dann die Inflationsdaten aus der gesamten Eurozone erwartet.

Brent 79,99 -0,01 USD

WTI 76,94 -0,05 USD

Dem Anstieg der Ölpreise ist am Mittwoch nach der Ankündigung einer weiteren Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+ ein wenig die Luft ausgegangen. Sie pendelten zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen zuletzt 80,10 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 77,08 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölstaaten der Allianz Opec+ beschlossen, ihre Fördermenge wie geplant zu erhöhen. Demnach sollen im Februar zusätzlich 400 000 Barrel pro Tag gefördert werden. Der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Ölverbund rechnet nach eigener Einschätzung nicht damit, dass die Omikron-Variante des Coronavirus gravierende weltwirtschaftliche Folgen haben wird. Mit der Ausweitung der Förderung nähert sich die Gruppe wieder dem Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie an.

Zuvor waren die Ölpreise mit Kursgewinnen in das neue Handelsjahr gestartet. So nahm an den Finanzmärkten die Furcht vor der Ausbreitung der Omikron-Variante spürbar ab. Diese trieb auch die Ölpreise ein Stück weit nach oben. Marktbeobachter verwiesen aber darauf, dass die Anleger weiterhin die Entwicklung in China im Blick hätten, wo es nach dem Auftauchen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehrfach zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Menschen gekommen ist.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– JPMORGAN HEBT ELRINGKLINGER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 16,00 (13,90) EUR

– JPMORGAN SENKT CONTINENTAL AG AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 110 (130) EUR

– JPMORGAN SENKT STABILUS AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 62 (72) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 9,00 (9,80) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 30 (34) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,25 (7,05) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT AMADEUS IT AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 70 (45) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 243 (233) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 78 (77) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT FERGUSON AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 15000 (11200) PENCE

– BERENBERG HEBT OCADO AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 1990 (2065) PENCE

– JEFFERIES SENKT NESTLE AUF ‚UNDERPERFORM‘ (HOLD) – ZIEL 110 (118,50) CHF

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 175 (150) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT VOLVO B AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 210 (235) SEK

– UBS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 775 (760) PENCE – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 4,10 (4,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 220 (225) PENCE – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,10 (17,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: KBA, Jahresbilanz Automarkt 2021

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/21

09:15 ESP: PMI Dienste 12/21

09:45 ITA: PMI Dienste 12/21

09:50 FRA: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (vorläufig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung 12/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/21 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 15.12.21

SONSTIGE TERMINE

EUR/UKR: EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zu politischen Gesprächen in der Ukraine

DEU/USA: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Washington

+ Treffen u.a. mit Außenminister Antony Blinken

+ ca. 1800 Pk Baerbock und Blinken

USA: Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas

+02.00 Pk Sony

+03.30 Keynote Samsung

+18.00 Keynote GM

+20.00 Pk BMW-Vetriebsvorstand Pieter Nota (online)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen

Dezember (Punkte) 97 99

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 57,1 59,8

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 54,0 55,9

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 57,1 57,1*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 48,4 48,4*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 53,3 53,3*

11.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI

Dezember

Monatsvergleich +0,4 +0,8

Jahresvergleich +4,2 +3,9

GROSSBRITANNIEN

— Keine wichtigen Daten erwartet —

USA

14.15 Uhr

ADP-Beschäftigungszahl

Dezember (Tsd) 400 534

15.45 Uhr

Einkaufsmanagerindex-Markit

Dienstleistungen

Dezember (Punkte) 57,5 57,5

20.00 Uhr

US-Notenbank

Minutes

