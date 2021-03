Vorbörse: Dow gibt kurz vor Handelsschluss Gewinne wieder ab – Dax gibt weiter ab – Ölpreis fährt Achterbahn

DEUTSCHLAND: – DAX GIBT LEICHT NACH – Der sich seit Tagen nur wenig bewegende Dax wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,24 Prozent schwächer auf 14575 Punkte. Die Pandemiesorgen halten den Dax in Schach, wirklich belastet haben sie ihn bislang aber nicht. So steht das Barometer nur rund 1,5 Prozent unter seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von 14 804 Punkten.

USA: – DOW GIBT GEWINNE AB – Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch letztlich Angst vor der eigenen Courage bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab in den letzten beiden Handelsstunden seine Gewinne sukzessive ab und kam am Ende mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 32 420,06 Punkte kaum von der Stelle.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten deutlichen Kursverlusten 1,1 Prozent fester. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,1 Prozent, während der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent nachgab.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,31 -0,02%

DEVISEN: – KAUM BEWEGUNG – Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Damit haben sich die Kursverluste der vergangenen beiden Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1817 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1825 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulslosen Morgen am Devisenmarkt. Zur Wochenmitte hatten noch unerwartet starke Konjunkturdaten aus der Eurozone die Gemeinschaftswährung gestützt, nachdem sie zuvor wegen einer Dollar-Stärke unter Druck geraten war.

Am Devisenmarkt bleibt die jüngste Entwicklung der Corona-Krise ein bestimmendes Thema. Nach Einschätzung von Experten dürfte der weiter schleppende Verlauf der Corona-Impfungen in Europa den Euro in den kommenden Handelstagen eher belasten. Positive Impulse seien erst dann zu erwarten, wenn sich ein deutlich schnelleres Impftempo abzeichne, welches ein Ende der Pandemie näher rücken lassen würde, sagte Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Euro/USD 1,1817 0,04%

USD/Yen 108,9835 0,23%

Euro/Yen 128,7890 0,27%

ROHÖL: – ABWÄRTS – Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gesunken. Damit hat sich die Berg- und Talfahrt der Notierungen seit Beginn der Woche fortgesetzt. Nachdem die Ölpreise am Mittwoch den starken Einbruch vom Dienstag wettmachen konnten, sind sie am Morgen wieder spürbar unter Verkaufsdruck geraten.

Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete 63,15 US-Dollar. Das waren 1,26 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,25 Dollar auf 59,93 Dollar.

Mit dem Suezkanal bleibt eine auch für den Ölhandel wichtige Wasserstraße vorerst blockiert und sorgt damit weiter für Unsicherheit und starke Kursbewegungen am Ölmarkt. Bisher ist es nicht gelungen, ein riesiges Containerschiff, das den Suezkanal blockiert, aus seiner festgefahrenen Lage zu befreien.

Brent 63,12 -1,29 USD

WTI 59,77 -1,41 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 47,50 (43,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 83 (82) EUR – ‚SELL‘

– COMMERZBANK STARTET PORSCHE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 104 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10,50 (9,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HÄNDLER: HSBC SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 79 (114) EUR

– JEFFERIES SENKT HAPAG-LLOYD AUF ‚UNDERPERFORM‘ (BUY) – ZIEL 100 (112) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 110 (130) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 130 (140) EUR – ‚BUY‘

– WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 70 (65) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/RBC STARTET AKER SOLUTIONS MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 20 USD

– WDH/GOLDMAN SENKT TENCENT MUSIC AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 28,40 (29,10) USD

– BERENBERG HEBT INTERNATIONAL FLAVORS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 160 (139) USD

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,60 (3,30) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT KUEHNE + NAGEL AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 250 CHF

– CREDIT SUISSE SENKT DANONE AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 62 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 16,50 (14,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 16500 (16000) DKK – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 66 (64) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN STARTET SCHINDLER MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 270 CHF

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 25 (24) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h)

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00h)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)

07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)

07:00 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) (Call 11.00 h)

07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h)

07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)

07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk (online)

09:00 DEU: Friedrich Vorwerk Group, Erstnotiz Prime Standard

10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk

10:00 DEU: KfW, Online-Jahres-Pk

10:00 DEU: Vitesco Technologies Kapitalmarkttag mit Präsentation der Strategie sowie zukünftigen Unternehmensausrichtung

10:30 GBR: Autoherstellerverband SMMT, Online-Pk zur E-Mobilität mit SMMT-Chef Mike Hawes und VW-Manager Andreas Krüger

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugen sind mehrere Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin geladen.

10:30 DEU: B.Braun, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Nord/LB, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: EnBW, Online-Bilanz-Pk (15.00 h Analystenkonferenz)

11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Online-Jahres-Pk

12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Deutsche Telekom, Pressekonferenz zum Netzausbau („Netze-Update“)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: Ad Pepper Media, Jahreszahlen

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Geschäftsbericht

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen

DEU: Junghans Uhren, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 01/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel

15:00 Aktuelle Stunde zur Corona-Politik (auf Antrag der AfD)

Corona international

+ Abstimmung im Europaparlament, ob ein Dringlichkeitsverfahren für einen Impfpass angewandt werden soll

+ Kopenhagen: Die dänischen Gesundheitsbehörden wollen auf einer Pressekonferenz (ab 12.15 Uhr) bekanntgeben, wie es mit dem Stopp der Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca weitergeht.

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten?

09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012

09:00 DEU: Deutsche Energie-Agentur (dena) Online-Pk mit Vorstellung des Zwischenberichts zur Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Pharmakartell um Antidepressivum Citalopram

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Mindestverbrauchsteuer auf Zigaretten in Ungarn

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage gegen das EU-Klimapaket 2018

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom

09:30 DEU: Beginn Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom

10:00 DEU: Online-Pk der US-Handelskammer (AmCham) Germany zum Positionspapier zur Bundestagswahl 2021

10:00 DEU: Statistisches Bundesamt Online-Pressegespräch zu Alkohol- und Tabakverbrauch in Deutschland während der Corona-Pandemie

11:00 DEU: Online: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zur Situation der öffentliche Haushalte in der Pandemie

13:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 26.3.21)

Topthema ist erneut die Corona-Krise und die Versorgung der EU mit Impfstoff. Darüber hinaus geht es unter anderem um das künftige Verhältnis zu Russland und zur Türkei. US-Präsident Joe Biden will sich per Video zu dem Treffen zuschalten.

16:00 DEU: Digitale Veranstaltung des Bundesumweltministeriums „Kontroversen der Transformation – Energieversorgung sicherstellen – wie und woher?“ u.a. mit Umweltministerin Svenja Schulze

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK-Verbrauchervertrauen April (Punkte) -12,1 -12,9

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima März (Punkte) 91 90

10.00 Uhr

Eurozone

Geldmenge M3 Februar

Jahresvergleich +12,5 +12,5

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima März (Punkte) -3,1 -4,4

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

13.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 730 770

BIP, Q4 (3. Veröffentlichung)

annualisierter Quartalsvergleich 4,1 4,1

