Vorbörse: Dow macht Verluste aus der Vorwoche wieder wett – Dax schnauft heute wohl mal durch

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET –Die fulminante Erholung am deutschen Aktienmarkt scheint vor dem Wochenende etwas Schwung zu verlieren. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,56 Prozent auf 12 498 Punkte. Der EuroStoxx 50als Leitbarometer der Eurozone wird 0,44 Prozent schwächer erwartet.

In der laufenden Woche hatte der Dax bislang um mehr als 1000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt – und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht. Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt. Zwar steht das Ergebnis der US-Wahl immer noch nicht fest, aber Biden liegt mit der Auszählung in den letzten verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg.

Obwohl vor der Wahl eine Hängepartie mit sich hinziehendem Wahlergebnis als schlimmstes Szenario für die Märkte gezeichnet wurde, hatten die Börsen anschließend weiter zugelegt und sich von der politischen Zitterpartie in den USA nicht beirren lassen. Tenor im Handel: Sowohl mit Biden als auch mit Donald Trump könnten sich die Börsen arrangieren. Trump stemmt sich nun mit einer angestoßenen Klagewelle gegen die drohende Niederlage und spricht von Wahlbetrug. Aber auch das scheint die Märkte nicht wirklich zu beeindrucken.

USA: – GEWINNE – Trotz der anhaltenden Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag ihren Erholungskurs fortgesetzt. Frische Konjunkturdaten hatten ebenso kaum Einfluss auf die Notierungen, wie die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung. Die Fed ließ die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,95 Prozent bei 28 390,18 Punkten. Damit summiert sich das Plus in dieser Woche nun bereits auf rund 7 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der Vorwoche mehr als wettmachte.

ASIEN: – GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Grundsätzlich setzten die Anleger jüngst aber auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl, was die Kurse in den vergangenen Tagen angetrieben hatte. Am Freitag stieg der japanische Nikkei 225 um 0,9 Prozent. Die Börsen Chinas ging derweil ein wenig der Schwung aus. Der chinesische CSI 300 fiel zuletzt um 0,53 Prozent und in Hongkong sank der Hang Seng um 0,33 Prozent.

DEVISEN: – EURO ETWAS LEICHTER – Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Verluste über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1820 Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1855 Dollar festgesetzt.

Neben die immer noch unentschiedene US-Präsidentschaftswahl tritt vor dem Wochenende als Einflussfaktor am Devisenmarkt der amerikanische Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht für Oktober. Analysten rechnen mit einer fortgesetzten Erholung vom Corona-Einbruch. Diese setzt sich allerdings mit verlangsamtem Tempo fort. Immer noch sind viele Millionen Menschen arbeitslos, die vor der Virus-Krise einen Job hatten.

ROHÖL: – WEITER ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 39,90 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls um 1,03 Dollar auf 37,73 Dollar.

Trotz der Ungewissheit an den Finanzmärkten wegen des weiterhin offenen Ergebnisses der US-Wahl sieht es auf Wochensicht am Ölmarkt jedoch nach leichten Zugewinnen aus. Am Montag war US-Öl bis auf rund 34 Dollar gefallen.

Während die Stimmenauszählung in den noch umkämpften US-Bundesstaaten weitergeht, erreicht die Zahl der Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern weltweit immer neue Höchststände, so auch in den USA und Europa. Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl dürfte die Nachfrage am Ölmarkt demnach weiter belastet werden. Es bleibt abzuwarten, ob die in vielen Ländern Europas beschlossenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens die Ausbreitung im Laufe des Monats eindämmen werden.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q4-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 CHE: ams AG, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, 9Monatszahlen

JPN: Toyota Motor, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody’s Ratingergebnis Italien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digitaler „Handelsblatt Auto-Gipfel 2020“ (letzter Tag)

9:45 h Daimler-Chef Källenius, 10:05 h VW-Chef Diess, 10:25 h BMW-Chef Zipse, 11:40 h ElringKlinger-Chef Wolf, 11:45 h Mercedes-Produktionschef Burzer, 12:25 H VW-Personalchef Kilian

10:00 DEU: Digitaler Luftverkehrsgipfel mit Bundesverkehrsminister Scheuer

10:00 DEU: Online-Pk zur Zukunft der Automobilindustrie und die Auswirkungen auf den Südwesten Baden-Württembergs mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden (wvib), Christoph Münzer und dem Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez

10:30 DEU: Online-Pk mit dem für Auswärtiges und Verteidigung zuständigen Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul, zu „Wie geht es weiter nach der US-Wahl?“

DEU: Bundeshauptversammlung des Virchowbundes – Verband der niedergelassenen Ärzte

10:00 h Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

12:30 DEU: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig leitet eine Videokonferenz der Regierungschefs der norddeutschen Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

12:30 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2021

Redaktion onvista /dpa-AFX

