Vorbörse: Zinssenkung der Fed verpufft komplett – Dax zieht sich auch wieder zurück

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Am deutschen Aktenmarkt zeichnet sich am Mittwoch zunächst Zurückhaltung ab: Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 11 952 Punkte. An der Wall Street waren die Anleger nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn tags zuvor trotz einer überraschenden US-Zinssenkung wieder in die Defensive gegangen. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch den Ausbruch des neuen Coronavirus hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang der Fed damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Vielmehr passierte das Gegenteil.

USA: – SCHWÄCHER – Nach einer überraschenden US-Zinssenkung haben am Dienstag die New Yorker Aktienindizes die Richtung nach unten eingeschlagen. Im frühen Handel schwankte der Markt stark, Unentschlossenheit prägte das Geschehen. Anschließend drifteten die Kurse deutlich ins Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 2,94 Prozent tiefer auf 25 917,41 Punkten. Am Vortag hatte er noch mehr als 5 Prozent gewonnen und einen Großteil der Verluste durch den Ausverkauf der Vorwoche wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 2,81 Prozent auf 3003,37 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,19 Prozent abwärts auf 8594,49 Zähler. Die Verunsicherung wegen der nicht abschätzbaren Folgen für die Wirtschaft durch das Coronavirus ist nach wie vor groß. Sichere Häfen wurden erneut gesucht. So sank am US-Anleihemarkt die Rendite der Papiere mit zehnjähriger Laufzeit erstmals zeitweise unter 1 Prozent.

ASIEN: – KAUM VERÄNDERT – In Asien haben die Aktienmärkte kaum auf die überraschende Leitzinssenkung in den USA reagiert. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 um 0,08 Prozent auf 21 100,06 Punkte zu. In China und Hongkong ging es hingegen leicht nach unten.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – EURO BLEIBT ÜBER 1,11 $ – Der Euro hat sich am Mittwoch trotz leichter Verluste über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro zeitweise über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen, nachdem die amerikanische Notenbank Fed in einem außerplanmäßigen Schritt ihren Leitzins deutlich um 0,50 Prozentpunkte gesenkt hatte. Notenbankchef Jerome Powell erklärte den Schritt mit den wirtschaftlichen Risiken, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus darstelle. Die US-Aktienmärkte profitierten nur kurz von der Lockerung und schlossen mit deutlichen Verlusten.

Fachleute fanden nicht nur lobende Worte für die Fed. Expertin Silvia Dall’Angelo vom Investmenthaus Federated Hermes sprach von einer überstürzten Reaktion, da die Auswirkungen der Virus-Krise noch nicht klar seien. Allianz-Chefökonom Ludovic Subran warf die Frage auf, ob die Fed sich mit ihrem Vorgehen nicht noch mehr in die politische Schusslinie bringe. US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar nach der Fed-Entscheidung weitere Zinssenkungen gefordert.

ROHÖL: – OPEC PRÜFT DROSSELUNG – Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre moderate Erholung seit Anfang des Monats fortgesetzt. Am Markt steigen angesichts der Corona-Krise die Erwartungen an eine zusätzliche Opec-Förderkürzung. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,51 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 47,85 Dollar.

Fachleute rechnen mittlerweile fest damit, dass das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer ihre Produktion erneut kürzen werden. Der Verbund Opec+, zu dem unter anderem Russland zählt, trifft sich an diesem Donnerstag und Freitag in Wien. Laut Medienberichten schlägt ein Opec-Komitee eine Kürzung der Tagesproduktion zwischen 0,6 und 1 Million Barrel vor. Fachleute sind sich jedoch nicht sicher, ob eine solche Kürzung ausreichen würde, um den durch die Corona-Krise erwarteten Nachfrageausfall zu kompensieren.

Die überraschende Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed vom Vortag hatte am Rohölmarkt eher belastet. Händler begründeten dies mit der ebenfalls negativen Reaktion am US-Aktienmarkt. Einige Fachleute bewerteten die Notsenkung der Fed – die erste seit der Finanzkrise 2008 – kritisch. Es wurden etwa die Fragen aufgeworfen, ob der Schritt überhastet sei oder die Fed sich politisch angreifbar mache.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 28 (25) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (120) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 4,75 (4,50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 27 (25) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT QIAGEN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 39 (37) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUMANN AUF 14,0 (15,5) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 64 (66) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 23,8 (33,0) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 5 (5,50) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR KION AUF 66 (74) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR MBB AUF 83 (88) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 93 (99) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT BAYER AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 85 (75) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 4,50 (4,80) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT MUNICH RE AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 215 (197) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 109 (106) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR NFON AUF 18 (15) EUR – ‚BUY‘

– HÄNDLER: MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR KION AUF 53 (56) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 166 (172) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CS HEBT SUNRISE COMMUNICATIONS AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 95 (90) CHF

– GOLDMAN HEBT ACCIONA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 140 (85) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,10 (8,80) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,20 (11) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT EDENRED AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 54 (43) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Schuler AG, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenbau, Jahreszahlen

10:00 DEU: Innogy, außerordentliche Hauptversammlung, München

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland – Monatszahlen für Februar, Berlin

AUT: Andritz AG, Jahreszahlen

DNK: Lego, Jahreszahlen

USA: VW-Beteiligung Navistar International, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/20

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/20

09:15 ESP: PMI Dienste 02/20

09:45 ITA: PMI Dienste 02/20

09:50 FRA: PMI Dienste 02/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/20 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q4/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 02/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM Index Dienste 02/20

16:00 CDN: BoC Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: „Finanzplatztag“ der „Börsen-Zeitung“, Frankfurt

12:00 EUR: EU-Kommission stellt voraussichtlich ihr Klimaschutzgesetz vor

18:00 DEU: TÜV Mobility Conference zum Thema Mobilität mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Berlin

LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur deutschen Lastwagenmaut

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze Januar

Monatsvergleich +0,9 -2,0

Jahresvergleich +1,5 +1,7

09.15 Uhr

Spanien

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen Februar (Punkte)

Dienstleistungssektor 52,5 52,3

09.45 Uhr

Italien

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen Februar (Punkte)

Dienstleistungssektor 51,3 51,4

09.50 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Februar (Punkte)

Dienstleistungssektor 52,6 52,6*

09.55 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

Februar (Punkte)

Dienstleistungssektor 53,3 53,3*

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen Februar (Punkte)

Dienstleistungssektor 52,8 52,8*

Gesamtindex 51,6 51,6*

Eurozone

Einzelhandelsumsätze Januar

Monatsvergleich +0,6 -1,6

Jahresvergleich +1,1 +1,3

Italien

Bruttoinlandsprodukt Q4

Quartalsvergleich -0,3 -0,3*

Jahresvergleich 0,0 0,0*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen Februar (Punkte) 53,3 53,3

USA

14.15 Uhr

ADP-Beschäftigtenzahl, Februar +170 +291

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Februar. 49,4 49,4 (in Pkt.)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Februar 54,9 55,5 (in Pkt.)

20.00 Uhr

Konjunkturbericht US-Notenbank (Beige Book)

