VW: Höhenflug der Stammaktien bremst ein wenig ab – immer noch Rätselraten über die Gründe

Der überraschende Höhenflug der Stammaktien von Volkswagen hat im heutigen Handel zum Nachmittag hin auf die Bremse gedrückt. Waren die Papiere in der Spitze um fast 16 Prozent nach oben geschossen auf den höchsten Stand seit 2008, so schmolz der Aufschlag auf zuletzt noch gut 4 Prozent.

Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien des Autobauers kletterten derweil nach zwei starken Tagen zunächst um weitere gut neun Prozent auf ein Fünfjahreshoch. Anschließend bröckelte der Kurs aber wieder ab und lag zuletzt mit 5 Prozent im Minus bei knapp 220 Euro. Nach den hohen Kursgewinnen dürften Anleger hier nun Gewinne einstreichen.

VW nun wertvollstes deutsches Unternehmen

Volkswagen hat mittlerweile mit einem Börsenwert von fast 140 Milliarden Euro den Software-Entwickler SAP als wertvollstes börsennotiertes deutsches Unternehmen abgelöst. Die Walldorfer bringen es auf eine Marktkapitalisierung von rund 127 Milliarden Euro.

Werbung Knock-Outs zur Volkswagen VZ Aktie Kurserwartung Volkswagen VZ-Aktie wird steigen Volkswagen VZ-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Analysten stockten ihre Kursziele für VW-Vorzüge jüngst weiter deutlich auf. Über die genauen Gründe für die enorme Stärke der VW-Stämme wird weiter nur spekuliert. Von starker Nachfrage der US-Anleger nach den dort handelbaren Volkswagen Hinterlegungsscheinen (ADR) ist weiterhin die Rede – sie werden mit Stammaktien besichert. Zudem wird weiter über eine geplatzte Wette eines oder mehrerer größerer Spekulanten auf eine bessere Entwicklung der Vorzüge im Vergleich zu den Stämmen gemutmaßt. Diese Marktakteure müssten ihre Positionen dann etwa durch Käufe der Stammaktien bereinigen.

Tesla: Rückt die große Korrektur näher, während die etablierten Autobauer mehr und mehr aufholen? Viele Analysten sehen vor allem Volkswagen als möglichen Königsmörder

Allerdings wird Volkswagen auch auf fundamentaler Ebene wieder stärker beäugt, da die Elektro-Offensive gut voran geht. Unter Analysten wird der schmelzende Abstand zum Technologieführer Tesla derzeit honoriert und den etablierten Autobauern wieder mehr Chancen zugesprochen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Sergey Kohl / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!