DGAP-News: USU gewinnt französischen Automobilzulieferer als Neukunden für SAP-Lizenzmanagement

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt französischen Automobilzulieferer als Neukunden für SAP-Lizenzmanagement



03.05.2022 / 09:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen - 3. Mai 2022. Zur Optimierung des konzernweiten Software Asset Managements (SAM) im Bereich SAP nutzt einer der größten französischen Automobilzulieferer ("der Kunde") künftig die Lösung USU Software Asset Management. Das global agierende Unternehmen möchte damit die bestmögliche Lizenznutzung für das komplette SAP-Portfolio ermitteln und die S4Hana-Migration vorbereiten. Ziel ist es, über die Sicherung der Compliance hinaus auch aktiv Kosten einzusparen. Die Entscheidung zugunsten von USU fiel im Rahmen einer umfassenden Evaluierung nach einem mehrwöchigen Proof of Concept. Damit erweitert USU seine Marktpräsenz und die Reputation als führender SAM-Lösungsanbieter für die Automobilindustrie. "Wir freuen uns, dass wir einem weltweit renommierten Kunden mit unserer SAM-Lösung einen nachhaltigen Mehrwert bieten können. Wie viele Unternehmen stand auch unser Kunde vor der Herausforderung, Entscheidungen ohne verlässliche Daten und eine klare Vorstellung von seinen Software-Assets und den damit verbundenen Kosten zu treffen. Im Rahmen unserer Analyse konnten wir den Wert von USU Software Asset Management konkret nachweisen", so Eléonore Varet, Managing Director von USU SAS. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

Über USU



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com





Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

03.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de