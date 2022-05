onvista Mahlzeit: Doppelter Nackenschlag für die Märkte im Anflug? – Solaredge, AMS, Covestro und Warren Buffett legt bei Apple nach

Die Woche steht klar im Zeichen der Notenbanken. Mittwoch melden sich sowohl die Fed als auch die EZB zu Wort. Das Jerome Powell einen großen Zinsschritt verkünden wird, dass ist bereits für alle Experten gesetzt. Was allerdings noch ungewiss ist: Welches Tempo wird die Fed in diesem Jahr an den Tag legen? Bislang ist im Markt eingepreist, dass die Leitzinsen am Ende des Jahres bei 2,75 Prozent liegen. Sollte Powell ein noch schnelleres Tempo andeuten, dann könnte die Märkte darauf negativ reagieren.

Zudem wird sich Mittwoch auch die EZB zur aktuellen Situation äußern. Die gute Nachricht: Erst auf der Sitzung am 9. Juni kann Christine Lagarde eine Zinserhöhung umsetzen. Die schlechte Nachricht: Einen solchen Schritt hat bislang niemand auf der Rechnung. Die Experten rechnen bislang damit, dass die EZB frühsten auf ihrer Sitzung am 8.September den Leitzins erhöhen könnte.

Wir werfen heute mal einen Blick in die Vergangenheit. Wie hoch war da die Inflation in den USA und wie wurde sie damals wieder gesenkt. Der „Volcker-Schock“ spielt dabei ein große Rolle.

Der Dax lehnt sich vor dem Zinsentscheid der Fed auch nicht zu weit aus dem Fenster und pendelt um die Marke von 14.000 Punkten – mal drüber, mal drunter. Aus der ersten Reihe gibt es heute Zahlen von Covestro und der Deutschen Post. Während der Chemie-Konzern die Prognose senken musste, konnten die Bonner ihre Guidance halten und bestätigen. Trotzdem sind beide Papiere heute im Minus.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Inflation, Fed, EZB, Solaredge, Apple, AMS, BP, Covestro, Post, Mercedes, Tops & Flops, Dürr, Pfeiffer Vacuum, Scout24, Musterdepot, Enagas, Electra Battery, South32, Thyssenkrupp, Amazon, Bank of America & Zuschauerfragen

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de