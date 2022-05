Trading-Chance Alibaba: Jetzt könnten die Bullen schnell zurückkommen

Werbung

Die Aktie des chinesischen Online-Giganten Alibaba hat in den letzten Monaten einen langen und weitreichenden Abstieg erlebt. Der Grund war aber nicht, dass die Geschäfte nicht laufen würden, sondern die Sorge davor, dass die chinesische Regierung ihren harten Kurs gegen die eigenen Internetkonzerne noch forcieren und Alibaba zerschlagen könnte. Doch jetzt vernimmt man aus Peking auf einmal andere Töne. Eine Trading-Chance auf der Long-Seite.

Zu mächtig und, was Alibaba-Gründer Jack Ma angeht, auch noch zu kritisch: In Peking ging man zuletzt mit harten Bandagen gegen chinesische Internetkonzerne wie JD.com, Tencent und Alibaba vor. Doch jetzt hat Chinas Wirtschaft Probleme. Die „Null Covid“-Politik schlägt heftige Scharten, der Immobilienmarkt ist instabil, der Einzelhandelsumsatz war im März zurückgegangen. Daraufhin verkündete man in Peking, dass man die Politik gegenüber Alibaba & Co. ändern werde. Der Internetsektor solle belebt werden und so die Gesamtwirtschaft stützen. Frohe Kunde, die dazu führen könnte, dass die Trader, die diese Aktie seit Herbst 2020 nonstop gedrückt hatten, jetzt die Seiten wechseln.

Peking lässt die „Dot.Com-Riesen“ von der Leine

In diesem kritischen gesamtwirtschaftlichen Umfeld kann man zwar nicht erwarten, dass Alibaba gewaltige Sprünge beim Gewinn machen wird, nur, weil die Behörden ihren Druck beenden, denn die Verbraucher werden überall und zu Recht vorsichtiger. Aber selbst leicht rückläufige Gewinne wären kein Hinderungsgrund für deutlich höhere Kurse, denn es war der Druck aus Peking und nicht die Geschäftsentwicklung, der die Aktie so extrem drückte.

Gerechnet vom Rekordhoch vom Herbst 2020 um 319 US-Dollar (wir rechnen und zeigen den Kurs in US-Dollar, da die Aktie in den USA am intensivsten gehandelt wird und auch die Basispreise der Derivate auf US-Dollar lauten) hatte der Kurs bis Anfang 2022 über 75 Prozent nachgegeben. Jetzt, mit dem „Plazet“ aus Peking, wäre wieder Luft nach oben.

Gute Vorlage für die Aufwärtswende

Einen ersten Kurssprung gab es bereits Mitte März, als China erklärte, man wolle die Notierung chinesischer Unternehmen im Ausland jetzt doch unterstützen und eine Kooperation der chinesischen und der US-Regulierungsbehörden avisiert wurde. Dieser Kurssprung wurde dann zwar erst einmal abverkauft. Aber mit dieser neuen Meldung über die „wiedergewonnene Freiheit“ von Alibaba & Co. bildete sich im Kursverlauf ein höher liegendes, zweites Zwischentief aus, das sehr gut die Basis für einen größeren Aufwärtsimpuls werden kann.

Quelle: marketmaker pp4

Wer vorsichtig agiert, würde warten, bis die Alibaba-Aktie mit Schlusskursen über 104 US-Dollar zumindest über die steilere der beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien gelaufen ist. Aber risikofreudige Trader dürften den Umstand, dass der Kurs nach dem Sprung des Freitags am Montag Anschlusskäufe sah, obwohl die Wall Street insgesamt höchst wacklig daher kommt, bereits als Indiz dafür sehen, dass ein Long-Trade bereits jetzt das Risiko wert wäre.

Ein Trade für erfahrene Akteure mit Spaß am Risiko

Aber man sollte auf jeden Fall mit einem Blick auf die Skalierung des Charts erkennen: Hier zu agieren ist angesichts der hohen Volatilität dieser Aktie etwas für risikofreudige und zugleich konsequent agierende Trader. Ein Stop Loss ließe sich sinnvoll nur knapp unter diesem Gap Up, dieser Aufwärts-Kurslücke des Freitags als Reaktion auf die Meldungen aus Peking, ansiedeln. Und das ist auch mit einem moderaten Hebel ein gutes Stück nach unten.

Wir haben für einen solchen Long-Trade ein Knock Out-Zertifikat Long der UBS herausgesucht, die WKN lautet: UH874G. Basispreis/K.O.-Schwelle liegen bei 69,599 US-Dollar, die Laufzeit ist unbegrenzt, der Hebel lag kurz vor dem US-Handelsstart am heutigen Dienstag genau bei 3,0. Als Stop Loss würden wir einen Kurs von 1,90 Euro in diesem Long-Zertifikat WKN UH874G ansetzen, das entspräche einem Kurs von ca. 88 US-Dollar in der Alibaba-Aktie selbst.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 108,70 US-Dollar, 110,38 US-Dollar, 124,11 US-Dollar, 138,70 US-Dollar

Unterstützungen: 81,81 US-Dollar, 73,28 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Alibaba

Basiswert Alibaba WKN UH874G ISIN DE000UH874G3 Basispreis 69,599 US-Dollar K.O.-Schwelle 69,599 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

