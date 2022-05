Trading-Chance Daimler Truck: Jetzt könnten die Short-Seller zurückkommen

Werbung

Die Aktie der Mercedes Benz-Nutzfahrzeuge-Tochter Daimler Truck ist jetzt an einem markanten Kreuzwiderstand angekommen. Damit wäre ein Punkt erreicht, an dem die Short-Seller, d.h. die Bären, gemeinhin wieder aktiv werden. Und wenn Daimler Truck in knapp zwei Wochen vergleichbar ernüchternde Zahlen liefert wie gestern TRATON, könnte der Spielraum für einen Short-Trade schnell ausgelotet werden.

Die VW-Nutzfahrzeuge-Tochter TRATON deckt nicht präzise denselben Bereich ab, aber es wäre überraschend, wenn die Gründe, die bei TRATON dazu führten, dass dort die Gewinnmarge gegenüber dem Vorjahr drastisch unter Druck kam und der Gewinn daher trotz steigender Umsätze fiel, bei Daimler Truck nicht auftauchen würden. Denn steigende Material- und Energiekosten verschonen kein Unternehmen auf Dauer.

Die Aktie nähert sich der Abwärtstrendlinie … und ist überkauft

Noch ist die Daimler Truck-Aktie nicht unter besonderen Beschuss des bärischen Lagers geraten, aber das kann sich jederzeit ändern. Dass die Aktie heute zu den wenigen Verlierern in einem höher notierenden DAX gehört, kann ein erster Hinweis darauf sein. Und die Short-Seller würden ohnehin angelockt, wenn der markante Kreuzwiderstand, dem sich die Aktie heute angenähert hat und daraufhin Verkäufe sieht, nicht zeitnah überboten wird. Sie sehen ihn im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Es geht um den Widerstandsbereich 27,30/27,79 Euro, in dem sich die Januar-Abwärtstrendlinie und die Wendepunkte vom Dezember (als die Aktie an die Börse kam) und März kreuzen. Um da nach oben durchzukommen, müssten erst einmal bullische Trader den Ausbruch erzwingen und so Anschlusskäufe provozieren. Aber die Markttechnik zeigt aktuell einen überkauften Zustand, das Gesamtumfeld des Aktienmarkts ist höchst wacklig und man müsste den Ausbruch auch ohne Rückenwind der Fundamentals angehen, denn:

Die Kostenseite drückt und die Kunden werden sukzessiv vorsichtiger

Umfragen des ifo-Instituts zeigen, dass die Automobilindustrie zwar bislang noch imstande ist, die deutlich gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Und vor allem Lkws werden weiterhin massiv nachgefragt. Aber was die kommenden Monate angeht, ist die Branche pessimistisch.

Man ist sich darüber im Klaren, dass die Kunden nicht jeden Preis bezahlen können und werden, denn am Ende der Nutzerkette steht der Einzelhandel, der die höheren kosten zum Großteil selbst schlucken muss. Wird dort zusehends der Gang herausgenommen, wird das am Ende bei den Logistikunternehmen ankommen und auf die Neubestellungen und den Preisspielraum bei Daimler Truck zurückschlagen.

Short-Trade nahe an der Abwärtstrendlinie

Wer vorsichtig agieren möchte, würde hier warten, bis die Daimler Truck-Aktie die Supportzone aus kurzfristiger Aufwärtstrendlinie und 20-Tage-Linie durch Schlusskurse unter 24,70 Euro durchbrochen hat. Risikofreudigere Akteure würden hingegen umgehend aktiv, nicht zuletzt, weil man so näher am charttechnisch basierten Stop Loss-Level handeln würde, das man knapp über dem jetzt nahe gekommenen Kreuzwiderstand im Bereich von 28,20 Euro ansiedeln kann.

Wir haben für diejenigen, die sich überlegen, diese Trading-Chance zu nutzen, das Knock-Out Zertifikat Short der UBS mit der WKN UH66DF herausgesucht. Das Zertifikat hat eine unbegrenzte Laufzeit und bietet mit einem Basispreis/K.O.-Level von 34,590 Euro einen Hebel von derzeit 3. Den Stop Loss würden wir bei 28,20 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 0,61 Euro im Short-Zertifikat WKN UH66DF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 27,30 Euro, 27,79 Euro, 35,75 Euro

Unterstützungen: 24,80 Euro, 23,00 Euro, 20,28 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN UH66DF ISIN DE000UH66DF2 Basispreis 34,590 Euro K.O.-Schwelle 34,590 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,02 Stop Loss Zertifikat 0,61 Euro

