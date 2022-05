DGAP-News: Elop AS: Elop hat das US-Patent für seine Multrawheel-Ultraschalltechnologie erhalten

Emittent / Herausgeber: Elop AS / Schlagwort(e): Patent

06.05.2022 / 10:00

Elop hat das US-Patent für seine Multrawheel-Ultraschalltechnologie erhalten 6. Mai 2022; Oslo – Der norwegische Technologiekonzern Elop AS, der sich auf innovative technologische Lösungen für die Inspektion großer Betoninfrastrukturen konzentriert, hat in den USA ein Patent für seine innovative Multrawheel-Ultraschalltechnologie erhalten. Der Multrawheel-Scanner ermöglicht deutlich kostengünstigere und effizientere Inspektionen von Verbundwerkstoffen wie sie zum Beispiel in Windturbinenflügeln und Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie Metallstrukturen wie Schiffsrümpfen enthalten sind. Beides sind Märkte, die für Elop ein großes Potenzial bieten. Der Weltmarkt für Windturbinen ist in den letzten Jahren signifikant gewachsen, heute sind weltweit bereits mehr als eine halbe Million Windturbinen in Betrieb. „Das Scannen von Verbundwerkstoffen und Metallen stellt für uns ein riesiges Marktpotenzial dar. Wir sind davon überzeugt, dass wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten können, um die Inspektionszeit der verschiedenen Konstruktionen zu verkürzen, die Qualität zu erhöhen und gleichzeitig die Inspektionen effizienter, genauer und damit auch sicherer machen zu können“, sagt Øivind Horpestad, CEO und Chairman von Elop. Elop Technology befindet sich aktuell in bereits fortgeschrittenen Gesprächen mit verschiedenen Marktteilnehmern, die diese Technologie mitentwickeln und auf den Markt bringen wollen. „Dieses Patent ist für uns von entscheidender Bedeutung, denn wir sehen an den Märkten ein großes Interesse an dieser Technologie. Das Multrawheel wird dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach grüner Energie und Null Emissionen weiter zu fördern. Außerdem sind sowohl der Markt für Windturbinen als auch der Markt für die zu erwartenden Wartungsarbeiten im Aufschwung“, ergänzt Horpestad. Die Multrawheel-Technologie ermöglicht zehnmal schnellere Inspektionen als alle anderen bekannten Methoden, die bereits heute ihre Anwendung finden. Diese Technologie scannt zum einen die Struktur mit einer höheren Geschwindigkeit und synchronisiert zum anderen die gefundenen Anomalien in Echtzeit. Dies hilft bei der Entdeckung möglicher Schäden und Schwachstellen im Material an Ort und Stelle durch eine verbesserte optische Darstellung. Multrawheel wurde im Dezember 2021 mit dem Exzellenzsiegel des Europäischen Investitionsrats (EIC) für herausragende, förderungswürdige Ideen ausgezeichnet. Kontaktinformationen: - Stian Thorsrud, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing, Tel.: +47 993 00 003 - Kim Boman, Finanzvorstand, Tel.: +47 959 63 912 Über Elop AS Elop ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das Tools und digitale Lösungen zur Inspektion, Überwachung und Verwaltung von Infrastrukturen weltweit anbietet. Mit datengesteuerten und KI-basierten Lösungen für die Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen will Elop den Eigentümern von Anlagen Lösungen bieten, die die Sicherheit verbessern, die Lebensdauer der Anlagen verlängern, die Gesamtlebenszykluskosten minimieren und den ökologischen Fußabdruck verringern. Der Hauptsitz von Elop befindet sich in Norwegen. – Ende – Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/ Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: Joachim Althof

Mobil: +49 (0)152 0205 1413

E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation Elop AS Telefon: +47 416 41 300 ISIN: NO0010864036 Drammensveien 133 E-Mail: post@elop.no WKN: A2P86S 0277 Oslo Internet: www.elop.no Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex Norwegen

