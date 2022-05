SAP - Noch einmal ein 10%-Einbruch in dieser Woche?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 90,990 € (XETRA)

Seit einem bärischen Doppeltop bei 129,60 EUR Ende letzten Jahres befindet sich die SAP-Aktie auf Talfahrt und durchbrach in der letzten Woche bereits eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei 94,48 EUR. Das Unterschreiten des Abverkaufstiefs vom Februar sorgte dafür, dass die Aktie, wie Anfang April erwartet, an den letzten markanten mittelfristigen Unterstützungspunkt zurückfiel: Das Tief vom November 2020 bei 89,93 EUR.

Sollte die Unterstützung in der laufenden Woche auch gebrochen werden, dürfte der Abverkauf der SAP-Aktie mit neuem Schwung bis 85,00 EUR und darunter an das Tief aus dem März 2020 bei 82,13 EUR fortgesetzt werden. Dort könnte eine mittelfristige Bodenbildung starten und so auch ein Einbruch auf 77,00 EUR verhindert werden.

Um in der aktuellen Lage einen sofortige Erholung zu beginnen, müsste der Wert nicht nur die 89,93-EUR-Marke verteidigen, sondern insbesondere den Widerstand bei 94,48 EUR aus dem Weg räumen. In diesem Fall könnte ein Anstieg bis 100,08 EUR erfolgen.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)